Betrunkener Tourist schläft auf der Straße am Grenzübergang in Pfronten

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Betrunkene Rettungsdienst und Polizei in Füssen und Pfronten auf Trapp gehalten.

07.08.2021 | Stand: 12:28 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei in Füssen und Pfronten einiges zu tun gehabt. Ein bergaffiner Tourist lag schlafend auf der Tiroler Straße am Grenzübergang in Pfronten. Er habe laut Polizei nach einem ausgiebigen Kneipenbesuch sein Fahrzeug nicht mehr gefunden, in dem er nächtigen wollte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weiter war ein 26-Jähriger im Füssener Zentrum so betrunken, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Er benötigte ärztliche Hilfe und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der Mann wegen eines Haftbefehls gesucht wurde.

