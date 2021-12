Füssen und Umlandgemeinden machen bei Pilotprojekt mit: Maßgeschneiderte Heimat-Strategie

Der Füssener Stadtrat befürwortet Pilotprojekt mit den Nachbargemeinden. Was hinter dem sperrigen Titel der Aktion steckt.

24.12.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Mit Nachbargemeinden beteiligt sich die Stadt Füssen an dem bayerischen Pilotprojekt „Demografiefeste Kommune“. Ziel ist es, eine Heimat- und Demografiestrategie für die Region Forggensee zu entwickeln, einen Schwerpunkt wird man auf die Vereinbarkeit von Umweltschutz und Tourismus legen. Der Stadtrat sprach sich nun für die interkommunale Zusammenarbeit und die Entwicklung der Strategie für die Region Forggensee aus. Zunächst soll eine Demografie-Analyse vergeben werden.

Diese Gemeinden im Ostallgäu sind dabei

Die Region Forggensee mit Füssen, Halblech, Lechbruck am See, Rieden am Forggensee, Roßhaupten und Schwangau wurde als eine von zehn Teilnehmern ins Pilotprogramm „Demografiefeste Kommune“, das mit über 1,2 Millionen Euro vom bayerischen Heimatministerium unterstützt wird, aufgenommen. Dabei will die Region ihren Schwerpunkt auf die Vereinbarkeit von Umweltschutz und Tourismus legen. Mit einer gemeinsamen Strategie und einem Maßnahmenkonzept sollen die Veränderungen der Landschaft, der Gewässer, der Lebensraumqualität sowie der Tourismuswirtschaft im Umfeld des Forggensees wieder in Einklang gebracht werden. In vier Schritten soll eine Heimat- und Demografiestrategie entwickelt werden, die auf die unterschiedlichen Herausforderungen vor Ort angepasst ist. Das geht von einer Analyse der Situation vor Ort über einen breiten Beteiligungsprozess sowie die Erarbeitung einer Demografie- und Heimatstrategie bis hin zu einem Maßnahmenplan.

Die Kommunen werden während der vier Jahre vom bayerischen Heimatministerium begleitet. Für das Projekt wurden insgesamt 160.000 Euro als zuwendungsfähige Ausgaben festgesetzt, wovon bis zu 144.000 Euro Ministerium gefördert werden. Bei den sechs Kommunen verbleibt somit ein Anteil von 16.000 Euro in vier Jahren, was einem jährlichen Betrag von 667 Euro pro Gemeinde entspricht.

Analyse in Auftrag geben

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Erstellung einer „Stärken-Schwächen-Analyse“, bei der die Herausforderungen und Chancen der Region auf Basis demografischer Daten, unter Einbeziehung vorhandener Konzepte und Studien sowie durch Befragung von Verantwortlichen vor Ort ermittelt werden sollen. Hierfür soll ein geeignetes Forschungs- oder Beratungsinstitut beauftragt werden, kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Stadtrat an. Die Kosten für die Analyse würden bei maximal 20.000 Euro liegen, der Anteil jeder Kommune daran liege bei 333,33 Euro. Die Projektleitung übernimmt Christina Gerster von der Gemeinde Schwangau, die Förderantragstellung und Zahlungsflüsse koordiniert die Stadt Füssen.