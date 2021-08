Füssen will Fördermittel für flüssigeren Verkehr anzapfen

Der Füssen Stadtrat hat die Planung der Bernard-Gruppe grundsätzlich gebilligt. Jetzt geht es darum, möglichst viele Zuschüsse dafür zu sichern.

Als Tanja Weidemann Füssen kennenlernte, stand sie häufig. Genauer: Sie saß, aber ihr Auto stand – und zwar im üblichen Sommer-Stau der Kleinstadt. „Da muss man was machen“, dachte sich die Doktorin der Ingenieurwissenschaften. Und jetzt kann sie auch was machen. Denn für die Bernard-Gruppe arbeitet sie an dem Verkehrskonzept für Füssen und Schwangau, das den Verkehrsfluss deutlich verbessern soll (wir berichteten mehrfach). Der Füssener Stadtrat hat vor kurzem dieses Konzept mehrheitlich gebilligt. Gegenstimmen gab es vor allem deshalb, weil nicht klar war, mit welchen Fördermitteln die Stadt für ihren Kostenanteil genau rechnen kann. Der Förderantrag wird Anfang September beim Straßenbauamt Kempten eingereicht, von dort geht er an die zuständigen Stellen bei Bund und Land.