Füssen zeigt Flagge für Tibet

Stadt beteiligt sich wie weitere deutsche Kommunen bei der Tibet-Aktion "Wir sehen nicht weg!". An welches Ereignis am 10. März erinnert wird.

08.03.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Die Stadt Füssen beteiligt sich an der Aktion „Wir sehen nicht weg!“ der Tibet Initiative Deutschland und hisst am Mittwoch, 10. März, eine tibetische Flagge am Rathaus.

Die Aktion soll Solidarität mit den Menschen in Tibet ausdrücken und auf die Menschenrechtsverletzungen in Tibet aufmerksam machen. Bereits seit mehreren Jahren beteiligt sich die Stadt an dieser Aktion. Die Fahne wird aufgrund der Ereignisse im Jahr 1959 gehisst.

Lage in Tibet: Menschenrechtsverletzungen und Kampf für Unabhänigkeit von China

Am 10. März 1959 kam es in dem seit 1950 von der Volksrepublik China kontrollierten Tibet zu Demonstrationen für die Unabhängigkeit. Die chinesische Besatzungsmacht verhängte daraufhin das Kriegsrecht, der 14. Dalai-Lama, das geistliche und weltliche Oberhaupt der Tibeter, floh daraufhin am 17. März ins Exil nach Indien. Laut einer Pressemitteilung der Tibet Initiative Deutschland beteiligen sich hunderte Städte und hissen die tibetische Flagge.

