Füssener Abiturientia surft auf einer Welle der Solidarität

Eine festliche und humorvolle Feier steht am Ende einer „verrückten Oberstufenzeit". Wie Ehemalige und Ärzte dem Jahrgang in der Pandemie zur Seite standen.

Von Winfried Gößler

19.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Abiturfeier 2021 des Gymnasiums Füssen war mit viel Humor äußerst festlich und auch sehr beeindruckend sowohl durch Schülerinnen und Schüler als auch durch die Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums gestaltet. Die Abiturientia, ganz besonders die Damen, war sehr elegant gekleidet. Manche Abiturientinnen und Abiturienten kamen auch in Tracht. Allerdings durften in Füssen wie bereits in Hohenschwangau wegen Corona und Quarantäne nicht alle Abiturientinnen und Abiturienten vor Ort sein. Um jeden habe man gekämpft und hoffte auch während der Feier noch, dass die Prüfung durch das Gesundheitsamt dem einen oder der anderen die Teilnahme doch noch ermöglicht, sagte Schulleiter Michael Gschnaidner. Am Ende konnte er einige der Scheidenden aber nur per Videoübertragung grüßen. Auch in den weiteren Ansprachen spielte die Pandemie eine Rolle, die auch eine Welle der Solidarität auslöste und den Schülerinnen und Schülern zwangsweise wichtige Einblicke ins Digitale verschaffte. Die vier besten Ergebnisse schafften Chiara-Maria Macht (1,0) sowie Jonas Allgayer, Marina Glöckner und Samuel Wanner (je 1,1).