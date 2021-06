Füssener Bund Naturschutz fordert: Nur noch einmal im Jahr mähen

Naturschützer sind der Überzeugung, dass in Füssen zu oft gemäht wird. Jetzt haben sie der Stadt einen neuen Mähplan vorgelegt. Was das Tiefbauamt dazu sagt.

25.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

In Füssen wird zu oft gemäht: Dieser Überzeugung sind Walter Hundhammer und Michael Käs vom Füssener Bund Naturschutz. Weil sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen möchten, haben die beiden Naturschützer beschlossen, selbst aktiv zu werden. So haben sie der Stadt einen eigens erarbeiteten Mähplan vorgelegt. Der wird gerade vom Tiefbauamt geprüft.

„Grundsätzlich sollte nur einmal gemäht werden – und das erst ab September“, sagt Hundhammer. Der 83-jährige Füssener hat die Erstellung des Mähplans initiiert, „weil ich schon seit Jahren beobachte, dass das in der Stadt aus Sicht des Naturschutzes falsch läuft“. Nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel auf Spielplätzen, Liege- und Sportflächen könne öfter gemäht werden, „und nicht umgekehrt wie bisher“, sagt der 83-Jährige. Der Vorsitzende des Bunds Naturschutz, Michael Käs, sagt: „Dieses Jahr ist schon wieder kräftig zugeschlagen worden.“

Bund Naturschutz legt Füssener Tiefbauamt neuen Mähplan vor

Den neuen Entwurf des Mähplans hat Thomas Baier vom Füssener Tiefbauamt bereits mit dem Mähtrupp besprochen. In den nächsten Tagen werde der Plan noch Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) vorgelegt. „Wir sind dankbar für die Hinweise von Herrn Hundhammer“, sagt Baier. Aber: „Eins zu eins konnten wir das nicht übernehmen.“ Ein Problem sei das Personal. „Wir müssen schauen, dass wir mit unseren Leuten hinkommen.“ Denn wenn alle Wiesen erst ab September gemäht werden, sind auf einen Schlag viele Flächen fällig.

Welche Teile aus dem Mähplan des Bunds Naturschutz übernommen würden, konnte Baier nicht genau sagen. Das ginge zu arg ins Detail. Aber in Teilen des Baumgartens soll zum Beispiel nur noch einmal statt zwei- oder dreimal gemäht werden. „Dort können wir Natur Natur sein lassen“, sagt Baier. Doch nicht in allen Bereichen sei es möglich, das Gras einfach wachsen zu lassen. Baier nannte das Lechufer als Beispiel. Auf dem 2,50 Meter breiten Weg tummeln sich Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen. Würden die Gräser dort gar nicht gemäht, hingen sie vor allem nach Regenfällen in den Weg hinein. Die Folge: Der Weg verschmälert sich. Radfahrer und Fußgänger kämen sich dann in die Quere. Den Weg grundsätzlich breiter anzulegen ist keine Lösung. Dadurch würde wiederum mehr Fläche versiegelt.

Mähen in Füssen: Für Artenvielfalt oder für Ordnung im Stadtbild?

Generell gebe es immer zwei Pole, sagt Baier. Diejenigen, die die Gräser möglichst lange stehen lassen möchten und diejenigen, die das so entstandene Stadtbild bemängelten. „Wir bewegen uns irgendwo dazwischen.“ Dieses Argument möchte Michael Käs nicht gelten lassen. Er sagt: „Die Akzeptanz von blühenden Wiesen ist heute deutlich größer, als sie früher war.“

Lesen Sie auch

Blühwiesen: Zu schön, um gemäht zu werden? Nachhaltigkeit in Füssen

Lesen Sie auch: