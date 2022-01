Füssener SPD fordert in Kitas PCR-Pooltests

Der Vorstand der SPD Füssen zweifelt die Verlässlichkeit der Ergebnisse der Antigen-Schnelltests an und appelliert deshalb an das Landratsamt Ostallgäu.

20.01.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Die Kindertagesstätten sind in Bayern der einzige Bildungsbereich, in dem die Testung überwiegend mittels Antigen-Selbsttests anstelle von PCR-Pooltests stattfindet. Dies hält der Vorstand der Füssener SPD für sehr unglücklich, denn er zweifelt an der Verlässlichkeit der Ergebnisse der Antigen-Schnelltests. Die Füssener Vorstandsmitglieder sehen mit dieser Regelung ein hohes Gefahrenpotenzial für die Weiterverbreitung des Virus in den Ostallgäuer Kindertagesstätten und von dort hinein in die Familien. Mit einstimmigem Beschluss appellieren die Füssener Genossinnen und Genossen daher an das Landratsamt, in Absprache mit den Trägern der Kindertagesstätten und in Abstimmung mit den Elternbeiräten PCR-Pooltests zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

SPD-Füssen fordert weniger Belastung für Eltern

Auch die für die Eltern umständliche Beschaffung des Testmaterials alle drei Wochen über die entsprechenden Berechtigungsscheine der Kitas könnte dann entfallen, war sich der SPD-Vorstand in einer Sitzung einig, zumal die Eltern bereits mit der Durchführung der morgendlichen Tests belastet sind.

