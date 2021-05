Füssener Stadträte gegen Ferienwohnungen

Füssener Bauausschuss will solche Unterkünfte in einem Neubau an der Birkstraße verhindern. Baum die Erfolgsaussichten gegen Null tendieren.

Sie bleiben bei ihrer Haltung, auch wenn sie wissen, dass sie keine Chance haben: Erneut haben sich die Mitglieder des Füssener Bauausschusses einstimmig dagegen ausgesprochen, dass in der in Bau befindlichen Wohnanlage an der Birkstraße zwei Ferienwohnungen entstehen. Eine Entscheidung, die keinen Bestand haben wird. Denn das Landratsamt Ostallgäu hatte bereits mitgeteilt, dass für eine Ablehnung die rechtliche Grundlage fehlt. Daher werde man das kommunale Einvernehmen ersetzen, kündigte die Kreisbehörde an. Ein Vorgang, der sich in den kommenden Monaten noch häufiger wiederholen könnte. Denn bis die Stadt über ein Regelwerk gegen Ferienwohnungen verfügt, wird es noch dauern.