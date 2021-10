Die richtige Antwort gewußt und Glück gehabt. Was Christine Nietsch mit ihrem Gewinn alles tun will.

25.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Als Christine Nietsch am Samstag beim Bilderrätsel „Kombinieren und Kassieren“ unserer Zeitung mitmachen will, winkt ihr Mann Michael ab: Das bringe doch nichts. Aber die 67-jährige Füssenerin lässt sich nicht beirren, greift wenig später zum Telefonhörer und beteiligt sich am Rätsel. Sie hat Glück und gewinnt mit der Antwort „Papageitaucher“ 1000 Euro. Der Geldsegen komme genau zum richtigen Zeitpunkt, freut sich Christine Nietsch bei der Gewinnübergabe: „Das passt wunderbar.“