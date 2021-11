Füssens Baseballer wollen oben angreifen

Royal Bavarians sind mit Abschneiden in der 2. Liga nicht zufrieden. Trainer Mitch Stephan erklärt, wie sich der Verein an der Tabellenspitze etablieren will.

10.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit zwei Niederlagen gegen Meister Baldham haben die Füssener Baseballer die Saison auf dem sechsten Platz in der 2. Bundesliga Südost beendet. Eine turbulente und sportlich nicht ganz zufriedenstellende Saison der Füssener Baseballer geht damit zu Ende. Grund genug für die Verantwortlichen, ein Fazit zu ziehen und anzukündigen, wie es in der neuen Saison weitergeht.

„Endlich wieder daheim zu spielen und das auch noch auf unserem eigenen neuen Baseballplatz, das war wirklich das Highlight dieses Jahr“, erzählt Catcher und Dritter Vorsitzender Alexander Wolter.

Hohe sportliche Ziele hatte sich das Team für die neue Spielzeit gesteckt – unter die Top-3 zu kommen, hieß die Kampfansage vor der Saison. Am Ende landeten die Füssener aber nur auf einem enttäuschenden sechsten Platz. Und das obwohl man mit Daniel Mendelsohn und Import Nick KyRose die vermeintliche Schwachstelle aus der Vorsaison mit zwei starken Pitchern (Werfern) füllen konnte. Jedoch verletzte sich der Kanadier KyRose prompt im ersten Saisonspiel an der Achillessehne. Eine scheinbar harmlose Verletzung entpuppte sich als deutlich hartnäckiger als zunächst erwartet und setzte den Etatspieler für die restliche Saison außer Gefecht. „Wir haben lange Zeit auf eine Rückkehr gehofft, mussten uns im Spätsommer dann aber leider doch frühzeitig von ihm trennen“, berichtet Vorsitzender Mitch Stephan. Auch Daniel Mendelsohn verpasste unerwartet viele Spiele. Das Füssener Eigengewächs, das die vergangenen acht Jahre im Regensburger Leistungssportinternat verbrachte, wurde überraschenderweise sowohl für die U23 Europa- und Weltmeisterschaft als auch für die Herren EM nominiert und fehlte insgesamt neun Wochen. „Da sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass Daniel als einziger Füssener Deutschland auf hochklassigen internationalen Turnieren vertreten durfte. Dass uns sein Arm in der Aufstellung gefehlt hat, ist natürlich kein Geheimnis“, erzählt Stephan. Zudem kamen gegen Ende der Saison noch einige verletzungsbedingte Ausfälle, so dass viele der Spiele in der zweiten Saisonhälfte stark unterbesetzt angetreten wurden.

Für die Füssen Royal Bavarians geht es 2022 bereits in die dritte Saison in der 2. Bundesliga. Die vergangenen beiden Spielzeiten fielen spieltechnisch etwas kürzer aus und auch der Auf- und Abstieg wurde ausgesetzt. „Wir planen in der kommenden Saison mit der ersten vollen Saison in der 2. Bundesliga, wo es dann auch wirklich um was geht“, erzählt Mitch Stephan.

Aufstieg (noch) kein Thema

Füssen möchte oben mitspielen, auch wenn ein Aufstieg laut Stephan erst einmal nicht in Frage kommt: „Für den Sprung in die 1. Liga haben wir noch zu viele Baustellen in der Organisation und der Infrastruktur unseres Vereins. Da muss man realistisch bleiben, denn der Sprung in die 1. Liga ist enorm. Aber das soll nicht heißen, dass wir nicht die Aspirationen haben, Meister zu werden oder zumindest oben mitzuspielen.“

Um oben mitspielen zu können, wurde bereits zum Ende der vergangenen Saison eine zentrale Personalie gefunden. Johannes Krumm kehrte als mehrfacher Deutscher Meister von den Heidenheim Heideköpfe zurück an die Lechstadt und zeigte direkt, dass mit ihm auch in der kommenden Saison vor allem offensiv zu rechnen ist. Im kommenden Jahr soll außerdem ein weiterer deutscher Pitcher mit Bundesliga-Erfahrung für die Royals auflaufen. „Es wird sich um ein Leihmodell handeln, über dessen Rahmenbedingungen wir uns mit dem anderen Verein schon einig sind“, erzählt Stephan, der den neuen Werfer in den kommenden Wochen bekannt geben wird. Auch für die Offensive soll es eine Verstärkung geben. Ein weiterer Rückkehrer könnte nächstes Jahr ebenfalls wieder im schwarz-gelben Dress auflaufen. Gespräche laufen laut Vorstandschaft bereits. Ob die RB im kommenden Jahr wieder einen Import-Spieler aus Übersee und Nachfolger für Nick KyRose verpflichten werden, ist aktuell noch ungewiss.

Südschlager nach Füssen holen

Während in diesem Jahr vor allem die große Eröffnungsfeier im Juli im Fokus stand, laufen die Planungen für weitere Veranstaltungen im kommenden Jahr bereits an. Dabei möchten die Funktionäre der Royal Bavarians vor allem zwei Veranstaltungen verwirklichen: Zum einen soll der Südschlager der 1. Bundesliga, Heidenheim gegen Regensburg, in Füssen gastieren. Zum anderen hat sich Füssen für die Austragung einer Deutschen Meisterschaft im Nachwuchsbereich beworben. „Unser größtes Ziel ist es mehr Leute im Allgäu für unseren Sport zu begeistern und da sind solche Veranstaltungen mitunter der Schlüssel“, sagt Stephan.