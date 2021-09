Füssens Baseballer zeigen beste Saisonleistung, verlieren aber

Die Füssen Royal Bavarians unterliegen gegen die Gauting Indians zweimal. Routinier James Starek zeigt aber in der ersten Partie eine wahre Glanzleistung.

21.09.2021 | Stand: 14:26 Uhr

Ohne Sieg sind die Baseballer der Füssen Royal Bavarians vom Doppelvergleich mit dem Tabellenzweiten der 2. Bundesliga, den Gauting Indians zurückgekehrt. Spiel eins verloren die Füssener in der Verlängerung denkbar knapp mit 0:1. In Spiel zwei kamen die Schwarz-Gelben jedoch mit 3:16 gehörig unter die Räder.

Trainer Mitch Stephan lobt die "sensationelle Leistung" von James Starek von den Füssen Royal Bavarians

Baseballtechnisch war das erste Spiel bei den Gauting Indians das wohl beste Spiel der Saison. Der Füssener Veteran, James Starek, lieferte ein wahres Meisterstück ab. In sieben Innings ließ der Füssener Werfer keinen einzigen gegnerischen Run zu. Sein Gegenüber Michael Hübner stand ihm allerdings in nichts nach. Beide Pitcher duellierten sich in einer Partie auf höchstem Niveau. Erst in der Verlängerung war es den Gautingern gelungen bei zwei Outs durch einen Schlag von Aaron Busher den stark umjubelten 1:0-Sieg nach Hause zu holen.

Die Füssener verloren zuvor im zweiten und dritten Inning (Durchgang) unglücklicherweise jeweils einen Läufer an der Homeplate und hatten hier den Sieg praktisch schon fast in der Hand. „Das war ein wahnsinnig spannendes und gutes Baseballspiel. Wir hatten die Chance den Sieg festzunageln, was uns leider nicht geglückt ist. James Starek hat heute sensationell gepitcht.“, freut sich Coach Mitch Stephan trotz der Niederlage über eine starke Partie seiner Mannschaft. Im zweiten Spiel des Tages verfolgte Stephan weiterhin seine Strategie und ließ seinen Youngster Florian Wagner als Starting Pitcher die Partie eröffnen. Wagner wurde allerdings früh im Spiel gleich gut getroffen von der Gautinger Offensive und musste prompt drei Runs kassieren.

Im zweiten Spiel der Füssener Baseballer darf der Nachwuchs ran

Beim achten Schlagmann verletzte sich Wagner dann an der Schulter und musste die Partie verletzungsbedingt verlassen. Stephan schickte den nächsten Juniorenspieler, Lorenzo Metschke, auf den Werferhügel. Metschke fand aber nicht seinen Rhythmus und hatte sehr mit der Kontrolle seiner Würfe zu kämpfen. Vier Schlagleute später wechselte Stephan erneut und brachte Mate Löcz, der weiteren Schaden zwar nicht abwenden konnte, aber zumindest aus dem Inning kam. Spielstand nach einem gespielten Inning bereits 0:10. Von dem frühen Schock erholten sich die Royals nur langsam. Löcz hielt als Pitcher bis zum Ende des Spiels die Partie zwar halbwegs offen, die Offensive der Allgäuer kam aber erst zu spät ins Rollen. So wurde die Partie nach fünf Innings frühzeitig mit 3:16 zugunsten der Indians beendet.

Am kommenden Samstag geht es für die Bavarians um 12 Uhr nach drei Auswärtsspielen in Serie wieder einmal am heimischen King’s Field gegen die München Caribes zur Sache.

