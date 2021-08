Füssens Kämmerer verlässt das Rathaus

Marcus Eckert wechselt nach Fürstenfeldbruck. Welche speziellen Herausforderungen in Füssen für ihn das „Salz in der Suppe“ waren.

28.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Nach über drei Jahren verlässt Kämmerer Marcus Eckert das Füssener Rathaus: Er wechselt ins deutlich größere Fürstenfeldbruck mit über 38 000 Einwohnern. „Mich freut’s persönlich für ihn“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter zu diesem Karriereschritt, schiebt aber hinterher: „Für uns geschäftlich ist es ein Verlust.“ Wobei Eckert zu seinem neuen Posten sagt: „So eine Gelegenheit kriegt man nicht allzu oft.“ Die Stelle des Kämmerers in Füssen werde zeitnah ausgeschrieben, derzeit erfolgten die internen Übergaben der Amtsgeschäfte, teilt der Rathaus-Chef mit.

Im August 2018 trat der gebürtige Mittelfranke sein Amt als Kämmerer in Füssen an – und erlebte eine völlig andere Finanzlage als bei seinem vorhergehenden Arbeitgeber. Denn als stellvertretender Kämmerer in der Gemeinde Pullach kannte er kommunale Schulden nur vom Hörensagen und konnte stattdessen auf einen gefüllten Sparstrumpf von 55 Millionen Euro zurückgreifen. In Füssen dagegen stieß er auf viele Altschulden und unbekanntes Terrain wie die Swap-Geschäfte der Stadt. Doch Eckert arbeitete sich ein und genoss bald einen guten Ruf bei den Kommunalpolitikern.

Ein Verlust

Als letzte Dienststelle hatte er Füssen nie betrachtet und jetzt bot sich für ihn mit der Stelle in Fürstenfeldbruck überraschend schnell der nächste Karriereschritt. „Einerseits freuen wir uns sehr für Herrn Eckert, dass er sich persönlich wie auch fachlich weiterentwickeln sowie seiner Karriere den nächsten Schub verleihen kann“, sagt Bürgermeister Eichstetter für die Stadtspitze dazu. „Anderseits stellt dies für uns natürlich einen großen Verlust dar, den wir aber bei seinen großartigen Perspektiven bei dem neuen Dienstherren sehr gut nachvollziehen können.“ Kurz vor dem Aufstellen des Haushaltes 2022 sei der Weggang Eckerts menschlich wie fachlich ein Verlust. Doch ist der Bürgermeister zuversichtlich, diese Herausforderung stemmen zu können.

Er bleibt erst einmal ein Füssener

Eckert dankt den beiden Bürgermeistern Paul Iacob und Maximilian Eichstetter sowie dem Stadtrat und allen Kolleginnen und Kollegen für „das große Vertrauen, das mir von Anfang an entgegengebracht wurde“. Mit dem Team der Abteilung Finanzen & Immobilien habe er in den vergangenen drei Jahren vieles aktiv gestalten und Projekte wie die Digitalisierung des Rechnungswesens erfolgreich umsetzen können. Die anstehende Haushaltskonsolidierung könne jetzt auf Basis einer sinnvollen Haushaltsstruktur und zuverlässiger Daten angegangen werden. „Bei allen finanziellen Nöten der Stadt hat mir die Arbeit im Rathaus und für die Stadt Füssen immer Spaß gemacht“, versichert Eckert. Herausforderungen wie das Verfahren um die Swaps, die Schweizer Franken-Darlehen oder die Attraktivierung des Bundesstützpunkts Eishockey & Curling waren dabei das „Salz in der Suppe“. Und er wird vorerst Bürger dieser Stadt bleiben, versichert er: „Ich will auf absehbare Zeit hier wohnen bleiben.“

Übergabe läuft

Noch muss der Stadtrat dem Wechsel Eckerts zustimmen, doch angepeilt ist, dass er Anfang Dezember die Stelle in Fürstenfeldbruck übernimmt. Als Kämmerer in Füssen wäre Eckert schon jetzt nicht mehr in Amt und Würden. Denn er muss jede Menge Überstunden und noch viele Urlaubstage abbauen. Allerdings ist er noch immer im Rathaus zu finden: Die Übergabe solle ja vernünftig laufen, sagt er. Dafür stehe er natürlich weiter zur Verfügung.

Auch, wenn ihn der Weggang des Kämmerers schmerzt: Für den Bürgermeister ist es „doch auch schön zu sehen, dass Karrieren und Weiterentwicklungen in Kommunen funktionieren“. Auch mit Blick auf die Nachwuchsprobleme verweist er darauf, „dass Kommunen attraktive und vor allem sichere Arbeitgeber mit guten Weiterentwicklungspotenzialen sind“.