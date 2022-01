Was 2021 in Füssen trotz Corona umgesetzt wurde und was für dieses Jahr geplant ist. Bürgermeister Eichstetter: Startschuss fällt für Sanierung der Schulen.

„Ein Jahr der Projekte für die Einheimischen“ ist zu Ende gegangen. So beurteilt Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter das Jahr 2021. Auch heuer werde man in die Infrastruktur investieren – vor allem weiter für eine familienfreundliche Stadt, wie durch Sanierung und Erweiterung von Grund- und Mittelschule. Beileibe nicht das einzige Projekt, das der Rathaus-Chef in diesem Jahr anpacken will.