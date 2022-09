Fabian Guggemos im Interview: „Ich würde sagen, ich bin ein Allgäuer“

Der 27-jährige aus Füssen kümmert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr um die Jugend. Im Interview erklärt er, wieso eine Fahrt auf der A7 ganz gut sein kann.

25.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wer sind die jungen Menschen im Füssener Land und was zeichnet sie aus? Dieser Frage wollen wir in unserer Serie „Junges Engagement“ nachgehen. An dieser Stelle sprechen wir mit jungen Menschen aus der Region, die besonderes leisten, sich sozial engagieren oder das Leben auf dem Land den nahe gelegenen Großstädten vorziehen. Und: Die zeigen, dass unsere Zukunft im Ostallgäu in guten Händen liegt.

„Ich bin schon ein Familienmensch“, sagt Fabian Guggemos gleich zu Beginn des Gesprächs. Diese Eigenschaft hat den 27-Jährigen aus Füssen vielleicht auch dazu bewogen, seinen Lebensmittelpunkt in der Stadt zu behalten: Er ist dort aufgewachsen und auch seine Familie lebt in Füssen. Nach seiner Ausbildung studierte er in Kempten Mechatronik. Gleichwohl suchte er aber keine Karriere in der Großstadt, sondern entschied sich dazu, hier zu bleiben. Guggemos ist einer der jungen Leute im Füssener Land, die sich seit Jahren sozial engagieren. In seinem Fall bei der Füssener Feuerwehr. Seit 2007 ist er dort bereits Mitglied. Mit 18 Jahren hat er den Posten des Jugendwarts übernommen. Jede Woche leitet er seitdem die Jugendfeuerwehrtreffen.

Fabian, siehst du Dich eher als Bayer, Allgäuer, Ostallgäuer, Deutscher....?

Fabian Guggemos: Ich würde sagen, ich bin ein Allgäuer aber natürlich auch ein stolzer Bayer.

Es fällt auf, dass Du Dialekt sprichst. Ist das in Füssen in Deinem Alter selten geworden?

Lesen Sie auch

Serie: "Junges Engagement" - Teil 2 Mut zur Selbstständigkeit: „Mein Ziel ist es auszubilden“

Guggemos: Ja, in Füssen ist der Dialekt leider schon eher vom Aussterben bedroht. In ländlichen Gebieten aber nicht – und das ist ja auch gut so. Ich arbeite in Halblech bei der Firma Bihler. Dort ist der Dialekt bei den Mitarbeitern sehr verbreitet.

Warum engagierst Du dich in einem Verein?

Guggemos: So richtig nachvollziehen, was Vereinsarbeit bedeutet, kann man nur, wenn man es mal gemacht hat. Dann versteht man, wie schön der Teamgeist dort sein kann und wie es ist, wenn man gemeinsam Leuten hilft. Als Jugendwart freut es mich zudem sehr, wenn ich bei Übungen in die vielen jungen Gesichter blicke und sehe, dass sie nun ein fester Bestandteil der Feuerwehr geworden sind. Und das, obwohl es in der Stadt nicht einfach ist, Nachwuchs zu finden.

Fabian Guggemos engagiert sich seit seiner Jugend bei der Feuerwehr in Füssen. Bild: Marina Kraut

Was fehlt dem Füssener Land?

Guggemos: Als gebürtiger Füssener, der auch zukünftig hier verwurzelt bleiben möchte, ist es leider keine leichte Aufgabe eine Wohnung, ein Haus oder ein Baugrundstück zu finden. Das ist in unserer Stadt verständlicherweise sehr begehrt oder schlichtweg nicht bezahlbar. Wir Einheimische kommen hier nicht immer zum Zuge. Vielen bleibt dann nur die „Flucht“ in das Umland. Auch in Sachen Verkehr braucht es in unserer Region sehr viel Geduld. Für Bürger, die tagtäglich auf ein Auto angewiesen sind bleibt beim Durchqueren der Innenstadt buchstäblich sehr viel Zeit auf der Strecke. Ein alternatives oder moderneres Verkehrskonzept würde ich daher sehr begrüßen. Glücklicherweise stellt für mich das Fahrrad – zumindest an trockenen Tagen – eine gute Ausweichmöglichkeit dar.

Was hat die Region den nahe gelegenen Städten voraus, außer den Bergen?

Guggemos: Die Natur in der Gegend hat einen wahnsinnigen Stellenwert. Wer auf der A7 Richtung Füssen fährt und die Berge sieht, der fühlt sich gleich „dahoam“ (lacht). Füssen ist für mich auch die perfekte Mischung aus Stadt und Land.

Und mit wem aus der Region oder Bayern, würdest Du gerne mal ein Bier trinken gehen und warum?

Guggemos: (überlegt lange) Markus Söder. Nicht als Vorbild, aber ein Erfahrungsaustausch wäre interessant. Wobei, der wäre dann recht einseitig.

Lesen Sie die weiteren Interviews unserer Serie "Junges Engagement":