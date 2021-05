Florian Fischer (Zweiter von links) sitzt selbst seit vielen Jahren im Rollstuhl. Seine Erfahrungen, wie sich der Alltag mit dem Hilfsmittel am besten bewältigen lässt, gibt er seit einiger Zeit in der Fachklinik Enzensberg in Hopfen am See an Patienten weiter, die sein Schicksal erst seit kurzem teilen. Ein Aspekt dabei ist zum Beispiel das Überfahren von Bordsteinkanten.