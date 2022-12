Fachklinik Enzensberg gibt über 7000 Euro für den guten Zweck

Klinikgruppe und Fachklinik Enzensberg spenden Einnahmen der Weihnachtstombola. Davon profitieren Füssener Tafel, Wertachtal Werkstätten und Vereine.

26.12.2022 | Stand: 08:15 Uhr

Über eine Spende von mehr als 7000 Euro durften sich jetzt die Tafel Füssen, die Wertachtal Werkstätten und neun Vereine aus der Region freuen. Das Geld kam bei der Mitarbeiter-Tombola auf dem Weihnachtsmarkt der Klinikgruppe und Fachklinik Enzensberg zusammen. Über drei Tage hinweg konnte man über den kleinen Markt auf dem Klinikgelände schlendern und Lose für die Tombola kaufen.

„Durch den Verkauf der Lose haben wir 3500 Euro eingenommen. Mein Dank gilt hier vor allem unserer Einkaufsleitung, Stephanie Broussard, die die Tombola organisiert hat“, sagt Alexander Heim, der kaufmännische Direktor der Fachklinik Enzensberg.

Unternehmen stockt den Betrag auf

„Die Klinikgruppe und Fachklinik Enzensberg haben sich dazu entschieden, den eingenommenen Betrag aufzustocken, so dass insgesamt 7150 Euro an soziale Einrichtungen und lokale Vereine gespendet werden können“, erklärt Ivonne Rammoser, die Leiterin der Abteilung Marketing & Kommunikation der m&i-Klinikgruppe Enzensberg. Über jeweils 1.200 Euro dürfen sich die Füssener Tafel und die Wertachtal Werkstätten freuen. „Den Rest teilen wir unter den Vereinen auf, die uns geholfen haben, unseren Klinik-Weihnachtsmarkt auszurichten“, sagt Rammoser.

Von Bratwurst bis Caipirinha

An drei Tagen stellten die Klinikgruppe und die Fachklinik Buden auf das Klinikgelände, die durch lokale Vereine betrieben wurden. So verkauften zum Beispiel die Fußballer des FC Füssen Glühwein und Waffeln, der Tennisclub Füssen Schupfnudeln und heißen Caipirinha, die Wasserwacht Hopfen Bratwurst und Bier. Der Kindergarten Hopfen war mit Kuchen und selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck vor Ort, der TSV Schwangau bot veganes Curry an. „Auch den anderen Vereinen – wie dem Eissportverein Pfronten, den Faschingsgarden Rieden und Seeg und der Musikkapelle Hopfen – gilt unser besonderer Dank“, teilt kaufmännischer Direktor Alexander Heim abschließend mit.