Im Bezirk Reutte haben Diebe einen Fahrradladen ausgeräumt, in Füssen ist ein 9000 Euro-Rad gestohlen worden. Ist Füssen ein Hotspot für Fahrraddiebe?

21.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es soll sich um eine Gruppe von professionellen Tätern handeln, die Ende Juli in einem Fahrradgeschäft zugeschlagen hat. Die Unbekannten brachen gegen 1.30 Uhr in das Geschäft ein und klauten Sportartikel. Der geschätzte Wert liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Der außergewöhnliche Einbruch geschah im Bezirk Reutte, in Bichlbach. Auch Füssen ist von Fahrraddieben nicht verschont: Vergangene Woche wurde ein Rennrad im Wert von 9000 Euro am Weißensee gestohlen. Ein Einzelfall?

