Faustschläge ins Gesicht für 21-Jährige Autofahrerin

Zwei junge Mädchen versperren in Füssen mit ihren Fahrrädern den Weg. Eine 21-Jährige will mit ihrem Pkw vorbei, steigt aus - und kassiert Schläge.

29.05.2023 | Stand: 15:29 Uhr

In Füssen ereignete sich am Sonntagabend in der Kemptener Straße Kreuzung Herkomerstraße eine Körperverletzung.

Eine 21-Jährige wollte mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in die Kemptener Straße einfahren. Hierbei blockierten zwei jugendliche Mädchen auf ihren Fahrrädern die Durchfahrt. Als die 21-Jährige diese ansprach, wurde sie durch eines der Mädchen beleidigt.

Als die Autofahrerin ausstieg und sie zur Rede stellen wollte, wurde sie von dem Mädchen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzte die 21-Jährige hierbei leicht am Kiefer und an der Schläfe. Zwei Spaziergängerinnen gingen dazwischen und konnten die beiden trennen.

Mit einem dunklen Mountainbike unterwegs

Die Täterin entfernte sich kurz darauf unerkannt mit ihrem Fahrrad vom Tatort.

Sie wird wie folgt beschrieben:

etwa 17 Jahre alt,

160 cm,

rotbraune schulterlange Haare,

schlanke Statur.

Sie war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. Ihre Begleiterin war in etwa gleich alt, etwas größer als die Täterin, hatte dunkle Haare zu einem Zopf zusammengebunden und war ebenfalls mit einem dunklen Mountainbike unterwegs.

Polizei Füssen sucht Zeugen

Die Polizei Füssen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Füssen telefonisch unter 08362-91230 zu melden. Insbesondere die beiden weiblichen Spaziergängerinnen die eingeschritten sind, stellen wichtige Zeugen in dem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung dar.