Fahrradfahrer nach Zusammenstoß teils schwer am Kopf verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind in Füssen zusammengestoßen. Eine 21-jährige Frau wurde durch den Sturz schwer am Kopf verletzt.

04.08.2021 | Stand: 13:34 Uhr

Zwei Fahrradfahrer sind am vergangenen Dienstag in Füssen zusammengestoßen und wurden beide verletzt. Laut Polizei waren die beiden auf einem breit ausgebauten, in beide Richtungen verlaufenden Radweg einander entgegen gefahren. Offenbar hielten die beiden Fahrradfahrer nicht genügend Abstand und kollidierten.

21-Jährige schwer am Kopf verletzt

Die 21-jährige Radlerin trug keinen Fahrradhelm und wurde durch den Sturz schwer am Kopf verletzt. Der andere 51-jährige Radler wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

An den Fahrrädern entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

