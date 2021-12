Familienstützpunkt der AWO Füssen-Schwangau erhält Spende: Echter Glücksfall

Spende der Glücksspirale ermöglicht optimale Ausstattung. Viele Jahre auf gebrauchte Möbeln angewiesen.

24.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein echter Glücksfall für das Familienforum mit Familienstützpunkt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Füssen-Schwangau ist eine großzügige Spende der Glücksspirale: Hervorragend ausgestattet mit Möbeln vom Schreiner in Küche und Wickelraum kann die Einrichtung in die Zukunft blicken. Gefördert mit einer Spende in Höhe von 8950 Euro verfügen die neuen Räume im Füssener Weidach über eine solide Küche und stabile Holzmöbel im Wickelraum.

AWO Füssen: Spende ermöglicht nicht nur Möbel

„Wir sind alle wirklich glücklich, denn die Spende ermöglichte nicht nur Möbel bester handwerklicher Qualität, sondern wir erfüllen damit auch unser Anliegen der Nachhaltigkeit mit der Verwendung von Naturmaterial. Zudem konnte mit der Produktion das regionale Handwerk beauftragt werden“, freut sich die Füssener AWO-Vorsitzende Brigitte Protschka.

„Nach vielen Jahren mit einer Küche, die aus mehreren gebrauchten Möbeln zusammengebaut worden und schon arg abgenutzt war, freuen wir uns jetzt riesig“, sagen die beiden Einrichtungsleiterinnen Klara Heiserer und Viola Guggemos. Die neue Ausstattung trage zum guten Ablauf der Familienfrühstücke bei und ermöglicht künftig auch Aktionen wie Plätzchenbacken mit den Kindern oder Kochkurse für gute Ernährung, heißt es in einer Pressemitteilung. „Und die Kinder sind begeistert über die Holztreppe an der Seite der Wickelkommode, über die sie selbst hochkraxeln können“, berichtet Heiserer.

Tolle Ausstattung sei Zeichen der Wertschätzung für Familien in Füssen

Darüber hinaus sei die tolle Ausstattung ein Zeichen der Wertschätzung für die Füssener Familien, die sich im Familienforum treffen. Es sei einfach schön, wenn es nicht immer nur gebrauchte und billigste Materialien sind, mit denen man arbeitet. Mittlerweile fühlen sich alle in den neuen Räumen sehr wohl – auch wenn es wegen Corona noch ein paar Einschränkungen für die Nutzung gibt. In jedem Fall sollen die Möbel gepflegt werden wie der eigene Augapfel.

Dass mit der Spende auch das Stadtsäckel entlastet wird, dürfte auch die Stadt Füssen sehr freuen, vermutet Vorsitzende Protschka. Dankbar ist sie für die Unterstützung bei der Antragstellung durch die Profis beim Bezirksverband der AWO Schwaben. „Denn für uns Ehrenamtliche wäre das ein schwer zu stemmender Aufwand gewesen“, erklärt sie abschließend.

