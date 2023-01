Fasching in Halblech: Das ist beim Gaudiwurm in Buching alles geboten

In Halblech wird nach der Coronapause wieder Fasching gefeiert. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher – auch für die Jugend ist etwas dabei.

31.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Freudig auf die kommende Faschingszeit können alle Halblecher blicken, sollen doch nach zweijähriger Corona-Pause wieder die beliebten Faschingsveranstaltungen in der Gemeinde stattfinden. Der Umzug soll in geänderter Form stattfinden.

Faschingsumzug in Trauchgau und Buching

Im jährlichen Wechsel findet der Faschingsumzug in Trauchgau, und Buching statt. „Wir freuen uns sehr, dass die Fußballabtei-lung zusammen mit den Black Hawks den Umzug in Buching organisieren wird“, teilt Irmengard Burkart mit. „Die Terminverlegung von Faschingsdienstag auf den Rußigen Freitag hat sich bewährt,“ informiert die Leiterin der Gästeinformation Halblech. Der Termin am Freitag, 17. Februar, steht somit fest. Der Faschingszug beginnt am Fußballplatz in Buching und verläuft über die Raiffeisenstraße, vorbei an der Schule, dem Maibaum und der Kirche wieder zurück zum Fußballplatz. Dort findet anschließend die Faschingsparty statt. Bereits ab 12.12 Uhr gibt es am Clubheim als „WURMUP“ ein Weißwurstessen. Aufstellung für den Faschingszug ist um 13.44 Uhr im Tegelbergweg in Buching. Die Zugnummern werden beim Weißwurstessen ausgegeben. „Teilnehmende Gruppen melden sich bei Peter und Herbert unter 0160/7747250 oder 0157/83438678“, teilt die Gästeinformation mit.

(Lesen Sie hier, so verlief der Gunglhos in Schwangau.)

Das ist an Fasching in Halblech geboten

Die fünfte Jahreszeit wird 2023 von der Freiwilligen Feuerwehr Buching mit der bewährten „Gartenstuhlparty“ am 4. Februar im Feuerwehrhaus eröffnet. Es folgt das Schützenkränzle im Gasthof Hirsch in Trauchgau, das am 11. Februar für die ganze Bevölkerung stattfindet. Nicht fehlen darf am Lumpigen Donnerstag das beliebte „Weiberkränzle“ im Landgasthof zum Herz, zu dem sich verschiedene Gruppen aus dem Ort lustige Aufführungen einfallen lassen und so für heitere Stimmung sorgen. Ebenfalls ins Herz laden „D’Älpler Trauchgau“ alle Faschingsfreunde am Samstag, 18. Februar, zum Trachtenball ein.

Auch für Kinder und Jugendliche ist etwas geboten: Am Rosenmontag sind sie in die Turnhalle in Buching eingeladen, um ausgelassen miteinander zu feiern. Für Kinder bis neun Jahre gibt es einen lustigen Spielenachmittag. Am frühen Abend verwandelt sich die Turnhalle dann in eine coole Partylocation für Zehn- bis 15-Jährige. Neben angesagter Musik gibt es alkoholfreie Cocktails, Knabbereien und viel Spaß für die Jugendlichen.