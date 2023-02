Beim Rathaussturm: Faschingsnarren überreichen Stadt Füssen ein Sparschwein

Das "Derblecken" gehört zum Fasching. In Füssen bekam heuer besonders die Stadt mit ihren Finanzproblemen einiges ab. Der Bürgermeister gibt sich schlagfertig.

21.02.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Spaß muss sein. Besonders im Fasching. Gerade in Bayern bekommt dabei auch regelmäßig die Politik ihr Fett weg. In Füssen nahmen die Narren heuer besonders die finanzielle Schieflage der Stadt aufs Korn. So überreichte Thomas Schinagl von der Schindau (ein Altstadtverein) dem Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter ein lila-blaues Sparschwein. "Es ist nicht ganz viel drin, aber auch nicht ganz wenig", sagte Schinagl und lachte. Der Rathaus-Chef, verkleidet als Mexikaner mit Sombrero, nahm dieses Geschenk natürlich dankend an.

Fasching in Füssen: Bürgermeister Eichstetter zeigt sich selbstironisch

Und der Bürgermeister zeigte sich durchaus auch selbstironisch: "Normalerweise ist dieser Ort keiner für heitere Veranstaltungen", sagte Eichstetter. "Denn normalerweise finden im Ratszimmer nur Stadtratssitzungen oder Trauungen statt." Mit dieser Aussage erntete er viel Gelächter unter den Faschingsnarren. Wie traditionell war am Faschingsdienstag das Füssener Rathaus gestürmt worden. Angeführt von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kapelle kam das Schwangauer Prinzenpaar Franziska und Simon ins Füssener Rathaus, um dem Bürgermeister symbolisch den Schlüssel abzunehmen. "

Rathaussturm in Füssen: "Wenn Du schon Deine Wahlversprechen nicht hältst, dann..."

"Wenn du schon die Wahlversprechen nicht hältst, das Versprechen, uns zum Rathaussturm einzuladen, hast Du gehalten", sagte Stephanie Kiefer vom Faschingsverein Schwangau in Richtung des Bürgermeisters. Mit dem Rathaussturm in Füssen biegt der Fasching im südlichen Ostallgäu traditionell auf die Zielgerade ein. Nachmittags stehen noch die Umzüge in Hopferau und Lechbruck an. Dann ist die närrische Zeit langsam vorbei.