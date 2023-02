Klein und Groß begeistern mit Aufführungen im Gasthaus Hirsch in Hopferau

Showdance, Kinderchor, Pantomime, Ehrentanz: Der Pfarrfasching in Hopferau hatte auch heuer wieder einiges zu bieten.

Zur Faschingszeit freuen sich die Hopferauer traditionell auf den Nachtumzug alle zwei Jahre, den Kinderfasching, den großen Umzug und den Pfarrfasching im Gasthof Hirsch. Letzterer war auch heuer wieder eine gelungene Veranstaltung.

"In jedem Jahr der Hit"

Offizieller Beginn war um 12.59 Uhr, doch bereits gut eine Stunde vorher kamen schon die ersten Leute. Die Freude, dass es nach Corona wieder aufwärts gehe, hatte die zahlreichen Faschingsbegeisterten zusammengebracht. Auch Pfarrgemeinderat-Vorsitzende Angelika Böhm-Umkehrer freute sich: Dieser Faschingsnachmittag „ist in jedem Jahr der Hit“.

Was vom Pfarrgemeinderat auf der Bühne geboten wurde, kam ohne den Bezug zur hohen Politik aus, wie es im Fasching oft üblich ist. Stattdessen kam man mit Pantomime dem Phänomen der „Traumfrau“ auf die Spur, erfuhr von einem Insider mit einem Augenzwinkern so manches über die Kirchenchor-Mitglieder und bekam mit treffender musikalischer Begleitung eine Vorstellung von den vielfältigen Möglichkeiten, einen Hut zu verwenden („Ein Hut für alle Fälle“).

Hopferauer Garde begeistert mit Tanzprogramm

Moderiert wurde der Nachmittag von Charlie, der die Prinzengarde mit dem Prinzenpaar Tatjana und Simon auf der Bühne begrüßte. Beim obligatorischen Ehrentanz war auch Pfarrer Wolfgang Schnabel mit von der Partie. Die Garde begeisterte mit ihrem Tanzprogramm. Musikalisch ging es danach weiter mit dem Kinderchor unter Leitung von Josefine und Thomas Brunner und dem Fünfar Gschpann.

Der Pfarrfasching endete, wie in jedem Jahr mit Kurzgesprächen, dieses Mal passend an einer Baustelle, wobei so manches aus dem Gemeindeleben thematisierte wurde.