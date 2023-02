Wikinger, Astronauten & Co: Das war der Faschingsumzug in Schwangau

Beim Faschingsumzug in Schwangau fuhren 45 Wagen mit. Einer kreativer als der andere. Von Wikingern, Astronauten und einem Gesprächsthema der ganz anderen Art.

19.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Nicht ganz pünktlich setzte sich der Faschingszug in Schwangau mit 45 Zugnummern in Bewegung. Nicht ganz so laut wie vor Corona und offensichtlich mit weniger Alkohol feierten die Narren den Faschingssonntag. Gefühlt waren heuer viel mehr Kinder mit dabei. Am Rand bei den Zuschauern und auf den Wagen sowie in den Fußgruppen.

