FBG-Füssen: EU will „Totalkontrolle bei der Entnahme von Holz“

Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes wehrt sich bei der FBG Füssen gegen das neue Gebäudeenergiegesetzes. Rodenkirchen zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

11.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Das sollten wir uns nicht gefallen lassen“, sagte Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, bei der Jahresversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Füssen im Rückholzer Gemeindesaal. Er bezog sich mit seinen Worten auf das neue, im Entwurf vorliegende Gebäudeenergiegesetz der Europäischen Union, nach dem Waldbesitzer ihr Energieholz vielfach nicht mehr zum Heizen des eigenen Hauses verwenden sollen. „Brüssel hat sich über Jahrzehnte nicht in die Waldbewirtschaftung eingemischt. Jetzt erklärt es sich aber dafür zuständig. Ziel ist ein Wald wie vor 70 Jahren und es soll eine Totalkontrolle bei der Entnahme von Holz aus dem Wald erfolgen“, sagte Ziegler und riet, um das zu ändern, sollte man Einfluss über die Abgeordneten nehmen.

FBG Füssen freut sich über Umzug in neue Geschäftsstelle

Die Vorsitzende der FBG Füssen, Gabi Schmölz, freute sich bei ihrem Rückblick auf das Jahr 2022 über den gelungenen Umzug in die neue Geschäftsstelle in Lechbruck und dass das Jahr ohne größere Sturmschäden verlief. Der Geschäfts- und Kassenbericht von Geschäftsführer Dieter Stosik zeigte für das vergangene Jahr ein erfreuliches Ergebnis. Bei Stammholz, Brennholz und Pellets gab es Steigerungen. Die Energiekrise, ausgelöst vom Krieg in der Ukraine, führte zu einer Erhöhung der Mengen bei Brennholz und Pellets und sogar die größeren Käferholzmengen konnten gut vermarktet werden.

FBG Füssen wählt Rodenkirchen zu Ehrenvorsitzender

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Gabi Schmölz als Vorsitzende im Amt bestätigt. Martin Reiser ist ihr Stellvertreter. Auf Vorschlag von Schmölz wurde die langjährige Vorsitzende der FBG, Christa Rodenkirchen, von der Versammlung einstimmig zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Ihr galt besonderer Dank für die langjährige, gute Arbeit für die FBG. Sabine Stosik wurde für 20-jährige Tätigkeit im Verein geehrt. Bei der Jahresversammlung stellte sich außerdem die neue Angestellte der FBG Füssen vor, Anna Notz. Schmölz wies noch auf die neuen Termine im Jahr 2023 hin, zum Beispiel den Frauenwaldbegang am 5. Mai. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Terminen sind im Internet unter FBG Füssen einsehbar.

Weitere Ziele für die Zukunft – darunter Waldumbau und Waldverjüngung, Bedeutung des Waldes als Kohlenstoffspeicher, zunehmender Holzbau und Wald vor Wild als forstpolitischen Schwerpunkt – zeigte Manfred Zinnecker auf. Er ist ab 1. Mai neuer Koordinator für die FBG Füssen und die FBG Marktoberdorf beim Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kaufbeuren sein. Harald Husel, der diesen Posten bisher innehatte, ging im Dezember 2022 in Ruhestand. Als amtierender Revierförster bleibt Zinnecker aber noch Ansprechpartner für das Revier Seeg bis ein Nachfolger kommt.

