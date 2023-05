Eine zweite Röhre für den Grenztunnel? Deshalb braucht es Visionen!

Es mag verrückt und unrealistisch klingen: Eine zweite Röhre durch den Grenztunnel zu bauen. Man sollte die Idee aber nicht voreilig zu den Akten legen.

02.05.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Eine Bahnstrecke von Augsburg bis nach Mailand mit Fahrten über Füssen, durch den Grenztunnel und anschließend weiter auf der Fernpasstrasse? Man hat sofort die Diskussionen im Ohr: Unbezahlbar, nicht umsetzbar und auch Naturschützer finden selbst bei so einem Projekt womöglich noch schützenswerte Tiere oder Pflanzen. Aber es wäre falsch, Visionen, wie sie die Interessensgemeinschaft Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol erarbeitet, voreilig abzuwinken.

Grenztunnel Füssen: Wird eine Zugverbindung zwischen Füssen und Reutte benötigt?

Denn Fakt ist: Wir müssen den Individualverkehr von der Straße bekommen. Ein weiter so, im Sinne von immer noch mehr Autos auf den Straßen, ist nicht mehr zeitgemäß. Alternativen müssen her – und sie müssen bequem sein. Die Bahn ist so eine Alternative. Das ergaben auch Umfragen in Österreich, die im Rahmen der Studien rund um den möglichen Ausbau der Bahn im Außerfern zitiert werden.

Es braucht den großen Durchbruch bei der Verkehrswende

Dort heißt es grob zusammengefasst: Für Touristen ist die Bahn durchaus eine interessante Alternative, vorausgesetzt sie steuert auch das entsprechende Ziel an. Das passiert aktuell noch zu wenig. Und auch das Problem der berühmten letzten Meile – also vom Bahnhof bis zur Unterkunft – ist noch nicht ausreichend gelöst. Wir brauchen bei der Verkehrswende den großen Durchbruch. In diesem Fall könnte man das wortwörtlich auf den Grenztunnel übertragen. Am Anfang jedes Großprojektes stehen eine Vision und Menschen, die dafür kämpfen. Man sollte sie ernst nehmen.