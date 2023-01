FDP Ostallgäu trifft sich in Füssen: Kritik an der CSU

Beim Drei-Königs-Treffen der Ostallgäuer FDP im Füssener Hotel Hirsch kritisiert Landtagsabgeordneter Dr. Spitzer die CSU in einem Bereich: „Es herrscht Stillstand.“

12.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Kreisverband der FDP hat traditionell zum Dreikönigsempfang ins Hotel Hirsch in Füssen geladen. Als Redner konnte Kreisvorsitzender Marcus Prost den Allgäuer Landtagsabgeordneten Dr. Dominik Spitzer willkommen heißen. Zugleich stellte sich Alexander Zellner als der Stimmkreiskandidat der Freien Demokraten für die Landtagswahlen im September 2023 vor.

Was sich der Vorsitzende der FDP Ostallgäu wünscht

Vorsitzender Prost erinnerte an die Tradition dieses Treffens, um sich auszutauschen und die Weichen für das neue Jahr zu stellen. In seiner Rede vor rund 30 Gästen erwähnte Spitzer die anstehenden Landtagswahlen, die einen aufgrund der aktuellen Themen „umtreiben“. „Wirtschaft ist nicht alles – aber ohne Wirtschaft ist es nichts. Dieser Slogan sei so aktuell wie lange nicht mehr. Neben dem gesundheitspolitischen Aspekt setzte Spitzer einige wirtschaftliche Eckpunkte, die für die FDP wichtig sind. Es gelte die Wirtschaft nicht nur zu stärken, sondern Deutschland auch international lukrativ zu gestalten – wobei die Bundesrepublik eine führende Rolle spielen müsse. Weiter forderte er unter anderem eine Energiesicherheit, die bezahlbar ist. Außerdem sieht er in der hohen Steuerpolitik eine Gefährdung des sozialen Friedens.

FDP-Abgeordneter Spitzer kritisiert CSU: Auf dem Gebiet Gesundheit seit Jahren die Arbeit eingestellt

Weitere Themen waren der Ausbau des Digitalnetzes, die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Migrationspolitik, in der das Sozialsystem extrem gefordert wird. Das starre Sozialsystem müsse flexibler und mit weniger Barrieren angewandt werden. Ferner dürfe es auch keine Denkverbote auf dem Gebiet des Klimaschutzes geben, denn außer Windrad und Fotovoltaik gebe es auch einige Alternativen. Große Defizite stellte Spitzer als praktizierender Arzt auf seinem Fachgebiet Gesundheit fest: „Auf diesem Gebiet hat die CSU seit Jahren ihre Arbeit eingestellt – es herrscht Stillstand.“ Die Mangelwirtschaft, die momentan der Ampel unterstellt wird, werde in Bayern nur verwaltet. So sei zum Beispiel aufgrund fehlender Chancen und Förderung der Ärztemangel eklatant. Hier sehe sich die FDP als Chancenvermittler. Die Krankenhausstrukturreform könne Segen, aber auch Fluch werden und er hoffe, dass sich die FDP mit aller Kraft dafür einsetzt. Aus seiner Sicht stehen für die Landtagswahlen 2023 große Änderungen bevor und Spitzer will, dass die FDP als liberale Kraft in der zukünftigen Regierung vertreten sein muss. Er plädierte dafür, Steuermittel dort einzusetzen, wo sie sinnvoll sind und nicht wie aktuell verpulvert werden.