Fehlalarm sorgt in Nesselwanger Hotel für viel Aufregung

Nicht Flammen, sondern Wasser löste das Signal am frühen Morgen aus. Während der Hausmeister rasch klärte, dass es nicht brennt, riefen Gäste die Feuerwehr

29.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ein ausdauernder Fehlalarm in den frühen Morgenstunden hat vergangene Woche für Aufregung unter den Gästen des Hotels Nesselwanger Hof gesorgt. Gegenüber unserer Zeitung berichten sie von chaotischen Szenen, verängstigten Kindern und spärlich bekleidet ins Freie flüchtenden Gästen und beklagen, dass die Gäste selbst die Feuerwehr rufen musste. Erst als diese schließlich den Eigentümer zu seinem Hotel holte, kehrte nach einer Stunde wieder Ruhe ein.

Wasser in der Decke löst Alarm aus

Mittlerweile steht fest, dass ein Wasserschaden den Alarm ausgelöst hatte. Über einen defekten Siphon war Feuchtigkeit in die Decke eines darunter liegenden Zimmers und schließlich in den Brandmelder eingedrungen, der daraufhin Alarm schlug. Dass es sich um einen Fehlalarm handelte, war dem Hausmeister schnell klar, als er im fraglichen Zimmer nach dem Rechten sah. Dass er die Meldeanlage zurücksetzte, blieb allerdings nur kurzfristig von Erfolg. Der Alarm schlug erneut an und ließ sich nicht mehr abstellen. Den Hotelmitarbeitern – neben dem Hausmeister war mittlerweile die Hoteldirektorin vor Ort – gelang es kaum, die Gäste zu beruhigen. Erst indem die gesamte Anlage abgeschaltet wurde, kehrte gegen sechs Uhr morgens wieder Ruhe ein. Einige Gäste hatten mittlerweile zur Selbsthilfe gegriffen und insgesamt 28 Brandmelder abgeschraubt.

Hotel will unnötige Aufregung eigentlich vermeiden

Es sei genau das passiert, was man eigentlich verhindern wollte, indem man die Brandmeldeanlage nicht auf die Leitstelle aufschaltete, erklärt Hoteleigentümer Markus Stöckle auf Nachfrage unserer Zeitung: Indem als erstes der im Komplex wohnende Hausmeister nach dem Rechten sieht, bevor er bei Bedarf die Feuerwehr ruft, wolle man bei Fehlalarmen unnötige Aufregungen durch mit Blaulicht und Sirene anrückende Rettungskräfte verhindern. Und zu Fehlalarmen komme es immer wieder, zum Beispiel, wenn Gäste trotz Verbots im Gebäude rauchten oder eine Saunatüre zu lange zu weit offen stehe.

Nicht auf Leitstelle aufgeschaltet

Baurechtlich ist es zulässig, dass die Brandmeldeanlage des Nesselwanger Hotels nicht an die Integrierte Leitstelle angeschlossen ist, erklärt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung: Das Hotel sei durch den Wellnessbereich und eine Brandwand in zwei Gebäudeteile getrennt, von denen keiner mehr als 60 Betten besitzt. Allerdings müsse gewährleistet sein, dass der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter herbeigerufen werden kann, der die Alarmierungseinrichtungen und Brandmelder bedienen kann. Die gesamte Anlage abzuschalten, was er nach Rücksprache mit der zuständigen Firma gemacht habe, sei aber nur ihm möglich, so Eigentümer Stöckle. Das habe er in dem Fall für verantwortbar gehalten, da kurz darauf ohnehin das erste Servicepersonal im Hotel erwartet wurde. Zudem wohnten neben dem Hausmeister acht Angestellte im Hotel und die Direktorin nebenan. Bei regelmäßigen Schulungen werde das gesamte Personal in Sachen Brandschutz auf dem Laufenden gehalten.

Es hatte auch etwas Gutes ...

Während Stöckle in ausgiebigen Gesprächen die aufgeregten Hotelgäste beruhigte und teilweise mit Gutscheinen für die Aufregung entschädigte, sieht er bei dem Fehlalarm mittlerweile sogar etwas Glück im Unglück: Damit sei man auf den Wasserschaden aufmerksam geworden, der sich ansonsten vielleicht ausgeweitet hätte. Dennoch brauche er so eine Aufregung in nächster Zeit nicht wieder …

Lesen Sie auch