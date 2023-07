Feier am Forggensee: „Schön, so schön war die Zeit“

Beim Seefest der Wasserwacht Füssen am Forggensee sitzen die Besucher dicht gedrängt auf den Bierbänken, als die Musik spielt.

19.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Für ihr Seefest hatte die Wasserwacht Füssen die Musiker Charly und Jürgen aus Kempten engagiert, die ihr flottes Musizieren nicht auf die kleine Bühne beschränken wollten. Jürgen schlenderte mit seinem Blasinstrument unter einen ihm Schatten spendenden Baum. Er suchte bewusst Nähe zu den Festgästen, die sich gut unterhalten fühlten.

Vorsitzender ist sehr zufrieden

Die Besucherinnen und Besucher saßen schon in den frühen Stunden des langen Abends eng gedrängt auf Bierbänken. Wasserwacht-Vorsitzender Rudi Achatz war sehr zufrieden mit der Besucherresonanz. Zahlreiche Kinder waren mit ihren Eltern mitgekommen – das traditionelle Familienfest am Forggensee hatte nachmittags begonnen. Auf offizielle Ansprachen war verzichtet worden. So blieb den Besuchern viel Zeit, um das Treffen mit Bekannten zu genießen. „Schön, so schön war die Zeit“, sangen Charly und Jürgen. Nach einem langsamen Liebeslied von Al Martino erinnerte das Duo damit an Freddy Quinn.