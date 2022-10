Felicia Eder und Elmar Hiltensberger: Schulen in Roßhaupten unter neuer Leitung

Die beiden Lehrer sind bereits in der Region bekannt. An der Mittelschule fand im Oktober eine ganz besondere Woche statt – mit prominentem Besuch aus England.

27.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Felicia Eder ist die neue Schulleiterin der Grundschule Roßhaupten-Rieden und Elmar Hiltensberger neuer Schulleiter der Mittelschule. Hiltensberger unterrichtet bereits seit 1999 an der Mittelschule. Seine Amtskollegin an der Grundschule ist in der Region auch nicht unbekannt. Sie war bisher als Grundschullehrerin in anderen Gemeinden – etwa in Seeg – tätig.

Große Verantwortung für die neuen Schulleiter

Nicht nur für etwa 200 Schüler ist Hiltensberger als Schulleiter verantwortlich. Sondern auch für die 20 Kolleginnen und Kollegen die an der Mittelschule unterrichten. In den zusammengehörenden Grundschulen Roßhaupten und Rieden – nun unter der Leitung von Felicia Eder – werden 128 Kinder betreut. Zehn weitere Lehrkräfte unterrichten dort. Die Grundschüler seien bisher „sehr brav“. Bürgermeister Thomas Pihusch und die beiden neuen Direktoren freuen sich auf ihren Dienst an den jeweiligen Schulen.

Englisch lernen mit Autor Jeremy Taylor

Für die Roßhauptener Mittelschule war die Oktoberwoche eine ganz besondere: Englischlehrer und Autor Jeremy Taylor, ein bekannter Sprachtrainer aus Bristol, war zu Gast in verschiedenen Klassen. Durch sein unverwechselbares, motivierendes Engagement, sei es ihm gelungen, jeden zum Englischsprechen zu animieren. Der Spaß beim Lernen stand klar im Vordergrund, doch auch intensive Inhalte, wie etwa Bildbeschreibungen oder Dialoge zur Prüfungsvorbereitung, waren ein Schwerpunkt.

