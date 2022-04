Mächtiger Felssturz auf Weg am Kienberg in Pfronten - kann der Mountainbike-Marathon stattfinden?

Die Gemeinde spricht mit dem Landesamt für Umwelt darüber, wie der Kässaweg freigemacht werden kann. Im Juli führt der Mountainbike-Marathon darüber.

29.04.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Es muss gewaltig gekracht haben, als sie zu Tal stürzten: Bis zu drei Meter hohe tonnenschwere Felsbrocken sind vom Kienberg in Pfronten abgebrochen und in die Tiefe gestürzt. Sie nahmen auf ihrem Weg noch ganze Bäume und einen Jägerstand mit und blieben schließlich auf dem Kässaweg liegen, der an der Nordseite des Kienbergs vom Vilstal hinauf ins Himmelreich und das Bärenmoos führt.

