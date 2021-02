Feneberg-Projekt in Pfronten ist einen Schritt weiter

Gemeinderat billigt Entwurf für Vorhaben- und Erschließungsplan für Neubau hinter der VR-Bank. Ein Detail stößt mehreren Mitgliedern dabei aber sauer auf

29.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der neue Feneberg-Markt hinter der VR-Bank in Pfronten-Ried kann kommen. Nach den Appellen von Kundin Petra Erhart und Mitarbeiterin Marianne Gast in der Bürgerfragestunde sowie von Gemeinderätin Rita Kiechle, die Lebensmittelkette auch wegen der teils selbstproduzierten regionalen und Bio-Produkte am Ort zu halten und den Mitarbeitern eine positive Perspektive zu bieten, brachte der Gemeinderat das Vorhaben voran. Mit 16 zu vier Stimmen befürwortete das Gremium am Donnerstagabend nach ausgiebiger und kontroverser Diskussion den Vorentwurf für den Vorhaben- und Erschließungsplan.