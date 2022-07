Ferien mit der AZ: Seit 40 Jahren ein Teil der Sommerferien

Die Ferien mit der AZ feiern 40. Geburtstag. Entstanden sind sie als Gegenentwurf zu einem Angebot für Touristenkinder. Was sich über die Jahre verändert hat.

23.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

40 Jahre ist es her, da präsentierten der damalige Füssener Kurdirektor Fred Schiffbäumer und Bürgermeister Otto Wanner ein Ferienprogramm für Urlauberkinder. Stolz darauf und erfreut darüber seien sie gewesen, erinnert sich Arno Späth, ehemaliger Leiter der AZ-Lokalredaktion Füssen. Er und sein damaliger Stellvertreter Peter Januschke aber hätten gefragt, was den mit den einheimischen Kindern sei? Warum es kein solches Programm für sie gebe? Die Antwort der beiden Stadtvertreter: „zu teuer“.

AZ-Redaktion nimmt Herausforderung an

Also hat die Füssener Lokalredaktion die Herausforderung angenommen, überlegt und viel telefoniert. Am Ende stand ein vierwöchiges Programm, unterstützt von Vereinen, Verbänden, Firmen und Organisationen – die Ferien mit der AZ (FAZ) waren geboren. Seitdem fanden sie ohne Pause jedes Jahr statt und feiern heuer ihren 40. Geburtstag. Kostenpunkt seit damals: null Euro, dank der ehrenamtlichen Unterstützung aller Veranstalter und etlicher Sponsoren. Nur für einen Pokal musste die AZ vor Jahren laut Späth 50 Deutsche Mark zahlen. Der Tennisturnierclub Füssen hatte sich diesen für ein kleines Tennisturnier bei einer FAZ-Veranstaltung erbeten. Auch für die Teilnehmer sind die meisten Programmpunkte kostenlos – und wenn doch ein Unkostenbeitrag fällig wird, dann zu kindgerechten Preisen. „Darauf haben wir immer Wert gelegt“, sagt Späth.

Wichtig war ihm außerdem, dass die FAZ-Veranstaltungen für die Kinder nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich und informativ sind. Über die Jahre stand so einiges auf dem Programm: Es gab Fahrten zu den Bavaria Filmstudios, zum Augsburger Plärrer, ins Ravensburger Spieleland, auf die Zugspitze und sogar einmal zu einem Spiel des FC Bayern. Zwei Busse voller Ferienprogrammkinder fuhren damals ins Olympiastadion nach München, erinnert sich Späth.

Ferien mit der AZ wurden schnell zum Selbstläufer

Vieles fand aber in Füssen und Umgebung statt. Die Wieskirche und ein Bauernhof wurden zum Beispiel besucht. Es ging mit dem Polizeihund auf Streife und zur Sommerrodelbahn nach Bichelbach – laut Späth übrigens die erste in der Umgebung. Es gab Ponyreiten, Schminkkurse und schon mal einfach einen Lastwagen voller Sand und Wasser dazu zum fröhlichen Batzeln und Dreckigmachen. Das Programm sei schnell ein Selbstläufer geworden. Die Nachfrage stieg. „Die Leute haben schon darauf gewartet“, erinnert sich Späth. Es gab an den Anmel-detagen lange Schlangen auf dem Gehsteig vor dem früheren AZ-Gebäude in der Luitpoldstraße in Füssen.

Zu den Akteuren der ersten Stunde gehören das Alpenfilmtheater Füssen und die Polizei. Beide sind von Anfang bis heute ein fester Bestandteil der Ferien mit der AZ – nur Corona und im Fall des Polizeibootes eine Staudammsanierung zwangen sie zum Pausieren. Heuer aber sind sie wieder mit einem aktuellen Film (Bibi und Tina – einfach anders) und der beliebten Fahrt mit dem Polizeiboot über den Forggensee dabei. Magnus Peresson führt die Ferienprogrammkinder ebenfalls schon seit Jahrzehnten durch das Hohe Schloss zu Füssen oder die Stadt. Ebenso seit Jahren beliebt sind die Ausflüge mit den Jägern und die Floßfahrt auf dem Oberen Lechsee in Lechbruck.

Warum aus vier Wochen Ferien mit der AZ zwei wurden

Lesen Sie auch

Tolle Angebote im August AZ-Ferienaktion: Aufregende Tage in der Kaufbeurer Museumslandschaft

Einiges hat sich über die Jahre aber auch verändert. Fanden die Ferien mit der AZ anfangs noch über vier Wochen statt, sind es heute nur noch zwei. Hauptgründe dafür sind, zum einen eine sinkende Nachfrage. Viele Kinder sind heute mit Freizeitangeboten übersättigt und erleben ohnehin bereits mit ihren Eltern etliches. Zum anderen wurde das Personal in der Füssener Redaktion weniger, die Arbeit aber nicht. Dadurch wurde es zeitlich immer schwieriger, vier Wochen zu stemmen. Auch die großen Busfahrten zu weiter entfernten Zielen gehören mittlerweile der Vergangenheit an, weil dafür ebenfalls die Nachfrage sank und sich keine Sponsoren mehr fanden.

Trotz dieser Abstriche aber, gehören die Ferien mit das AZ für viele nach wie vor zum Sommer dazu. Nicht wenige, die früher selbst als Kind dabei waren, bringen heute ihre Kinder vorbei. Und diese Mädchen und Buben dürfen sich auch heuer wieder auf Abwechslung und Spannung bei folgenden Veranstaltungen freuen:

Das Ferienprogramm der Allgäuer Zeitung 2022

Montag, 1. August: Ab ins Alpenfilmtheater zu „Bibi und Tina – einfach anders“

Das Alpenfilmtheater Füssen ist in diesem Jahr nach mehrjähriger Pause wegen der Corona-Beschränkungen wieder bei den Ferien mit der AZ dabei. Um 11 Uhr läuft dort extra für die Ferienprogrammkinder zu einem ermäßigten Preis von 6,50 Euro der Film „Bibi und Tina – einfach anders“. Es ist der fünfte Teil der Reihe und er kam erst wenige Tage vorher in die Kinos. Die Titelheldinnen treffen darin auf dem Martinshof auf drei außergewöhnliche Feriengäste namens Disturber, Spooky und Silence. Silence spricht nicht, Spooky glaubt an Außerirdische und Disturber sagt Bibi den Kampf an. Der Film hat keine Altersbeschränkung. Teilnehmen können so viele Kinder, wie in den Kinosaal passen. Sie sollen sich beim Besuch direkt an der Kinokasse melden.





Das Alpenfilmtheater Füssen ist in diesem Jahr nach mehrjähriger Pause wegen der Corona-Beschränkungen wieder bei den Ferien mit der AZ dabei. Um 11 Uhr läuft dort extra für die Ferienprogrammkinder zu einem ermäßigten Preis von 6,50 Euro der Film „Bibi und Tina – einfach anders“. Es ist der fünfte Teil der Reihe und er kam erst wenige Tage vorher in die Kinos. Die Titelheldinnen treffen darin auf dem Martinshof auf drei außergewöhnliche Feriengäste namens Disturber, Spooky und Silence. Silence spricht nicht, Spooky glaubt an Außerirdische und Disturber sagt Bibi den Kampf an. Der Film hat keine Altersbeschränkung. Teilnehmen können so viele Kinder, wie in den Kinosaal passen. Sie sollen sich beim Besuch direkt an der Kinokasse melden. Dienstag, 2. August: Bernsteinschleifen und ein Treffen mit der Hexe Edda im Seeger Heimatmuseum

Bernstein zählt zu den ältesten Schmuck- und Heilsteinen der Welt. Wie man ihn zu einem Anhänger verarbeiten kann, erfahren die Ferienprogrammkinder in diesem Jahr erstmals im Heimatmuseum Seeg





Bernstein zählt zu den ältesten Schmuck- und Heilsteinen der Welt. Wie man ihn zu einem Anhänger verarbeiten kann, erfahren die Ferienprogrammkinder in diesem Jahr erstmals im Heimatmuseum Mittwoch, 3. August: Floßfahrt auf dem Oberen Lechsee

Mit einer Floßfahrt sind heuer wieder die Gemeinde Lechbruck am See und die Tourist-Information des Ortes bei den Ferien mit der AZ dabei. Sie laden zusammen mit erfahrenen Flößern Kinder ab sechs Jahren zum Oberen Lechsee ein. Teilnehmen können so viele Kinder, wie auf das Floß passen. Wer mitfahren will, sollte schwimmen können (Seepferdchen). Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Bootshafen in Lechbruck, Ende der Veranstaltung gegen 12 Uhr. Anmeldung direkt bei der Tourist-Information Lechbruck im Rathaus, Telefon 08862/987830.





Mit einer Floßfahrt sind heuer wieder die Gemeinde Lechbruck am See und die Tourist-Information des Ortes bei den Ferien mit der AZ dabei. Sie laden zusammen mit erfahrenen Flößern Kinder ab sechs Jahren zum Oberen Lechsee ein. Teilnehmen können so viele Kinder, wie auf das Floß passen. Wer mitfahren will, sollte schwimmen können (Seepferdchen). Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Bootshafen in Lechbruck, Ende der Veranstaltung gegen 12 Uhr. Anmeldung direkt bei der Tourist-Information Lechbruck im Rathaus, Telefon 08862/987830. Donnerstag, 4. August: Gummitiere jagen auf dem Bogenparcours des Skiklubs Nesselwang

Wieder bei den Ferien mit der AZ ist heuer der Skiklub Nesselwang dabei. Er nimmt 25 Mädchen und Buben mit auf seinen 3D-Bogenparcours. Dort können die Teilnehmer mit Pfeil und Bogen auf die Pirsch gehen. Geschossen wird an zwölf Stationen auf Tiere aus Gummi. Gleichzeitig lernen die Kinder dabei mehr über diese Tiere und ihren Lebensraum. Mitglieder des Skiklubs unterstützen beim Umgang mit dem Bogen und zeigen den Mädchen und Buben die richtige Schießtechnik. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren. Los geht es um 9.30 Uhr. Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr. Der Bogenparcours hat auch bei schlechtem Wetter geöffnet. Die Kinder sollten dann passende Kleidung tragen. Ein Rucksack mit Brotzeit und Getränk kann mitgebracht werden. Der Skiklub bittet außerdem, dass zwei oder drei Erwachsene mithelfen, die Kinder zu beaufsichtigen. Der Unkostenbeitrag von 5,- Euro ist vor Ort zu entrichten. Anmeldung bei der AZ.





Wieder bei den Ferien mit der AZ ist heuer der Skiklub Nesselwang dabei. Er nimmt 25 Mädchen und Buben mit auf seinen 3D-Bogenparcours. Dort können die Teilnehmer mit Pfeil und Bogen auf die Pirsch gehen. Geschossen wird an zwölf Stationen auf Tiere aus Gummi. Gleichzeitig lernen die Kinder dabei mehr über diese Tiere und ihren Lebensraum. Mitglieder des Skiklubs unterstützen beim Umgang mit dem Bogen und zeigen den Mädchen und Buben die richtige Schießtechnik. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren. Los geht es um 9.30 Uhr. Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr. Der Bogenparcours hat auch bei schlechtem Wetter geöffnet. Die Kinder sollten dann passende Kleidung tragen. Ein Rucksack mit Brotzeit und Getränk kann mitgebracht werden. Der Skiklub bittet außerdem, dass zwei oder drei Erwachsene mithelfen, die Kinder zu beaufsichtigen. Der Unkostenbeitrag von 5,- Euro ist vor Ort zu entrichten. Anmeldung bei der AZ. Freitag, 5. August: Mit dem Jäger ins Revier

Wildmeister Ludwig Gschmeißner erklärt den Kindern nahe des Illasbergsees so manches über Wild, Wald und Jagd. Nach der Wanderung gibt es ein Quiz mit zehn Fragen. Wer bei der Tour gut aufgepasst hat, dürfte damit keine Probleme haben. Zu gewinnen gibt es Reh- und Hirschgeweihe, Gamskrucken oder Gutscheine für Fahrten mit der Tegelberg- und der Sommerrodelbahn sowie einen Segelflug-Gutschein. Zum Schluss spendieren die Jäger der BJV-Kreisgruppe Füssen eine Brotzeit und Getränke. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Illasbergsee-Parkplatz zwischen Roßhaupten und Halblech. Gegen 12 Uhr können die Kinder dort wieder abgeholt werden. Eltern und Freunde dürfen auch mitwandern. Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.





Wildmeister Ludwig Gschmeißner erklärt den Kindern nahe des Illasbergsees so manches über Wild, Wald und Jagd. Nach der Wanderung gibt es ein Quiz mit zehn Fragen. Wer bei der Tour gut aufgepasst hat, dürfte damit keine Probleme haben. Zu gewinnen gibt es Reh- und Hirschgeweihe, Gamskrucken oder Gutscheine für Fahrten mit der Tegelberg- und der Sommerrodelbahn sowie einen Segelflug-Gutschein. Zum Schluss spendieren die Jäger der BJV-Kreisgruppe Füssen eine Brotzeit und Getränke. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Illasbergsee-Parkplatz zwischen Roßhaupten und Halblech. Gegen 12 Uhr können die Kinder dort wieder abgeholt werden. Eltern und Freunde dürfen auch mitwandern. Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Montag, 8. August: Klettern mit der Bergwacht Füssen

Zum zweiten Mal bei den Ferien mit der AZ ist in diesem Jahr die Bergwacht Füssen dabei. Sie hat am 8. August von 9 bis 13 Uhr ein Programm für die Kinder vorbereitet. Los geht es an der Rettungswache der Bergwacht beim Füssener Krankenhaus. Dort zeigen die Bergretter den Mädchen und Buben zunächst, was sie alles an Geräten, Fahrzeugen und Ausrüstung zur Verfügung haben und wofür die einzelnen Teile gebraucht werden. Mit den Bergwacht-Autos geht es anschließend raus in die Ziegelwies und rauf auf den Berg. Unter fachkundiger Anleitung dürfen die Kinder sich im Klettern probieren. Teilnehmen können acht Mädchen und Buben im Alter ab 12 Jahren. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter – gegebenenfalls mit verändertem Programm – statt. Die Teilnehmer sollten eine kleine Brotzeit mit Getränk, eine Regenjacke und festes Schuhwerk mitbringen. Anmeldung bei der AZ.





Zum zweiten Mal bei den Ferien mit der AZ ist in diesem Jahr die Bergwacht Füssen dabei. Sie hat am 8. August von 9 bis 13 Uhr ein Programm für die Kinder vorbereitet. Los geht es an der Rettungswache der Bergwacht beim Füssener Krankenhaus. Dort zeigen die Bergretter den Mädchen und Buben zunächst, was sie alles an Geräten, Fahrzeugen und Ausrüstung zur Verfügung haben und wofür die einzelnen Teile gebraucht werden. Mit den Bergwacht-Autos geht es anschließend raus in die Ziegelwies und rauf auf den Berg. Unter fachkundiger Anleitung dürfen die Kinder sich im Klettern probieren. Teilnehmen können acht Mädchen und Buben im Alter ab 12 Jahren. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter – gegebenenfalls mit verändertem Programm – statt. Die Teilnehmer sollten eine kleine Brotzeit mit Getränk, eine Regenjacke und festes Schuhwerk mitbringen. Anmeldung bei der AZ. Dienstag, 9. August: Waldrallye mit Upcycling-Workshop im Walderlebniszentrum

Auf eine Waldrallye geht es heuer im Walderlebniszentrum (WEZ) in der Ziegelwies in Füssen. Das WEZ lädt dazu 15 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Metall-Libelle hinter dem Waldimbiss. Ende der Veranstaltung ist um 13 Uhr. Auf der Rallye warten verschiedene Quiz- und Spielestationen auf die Mädchen und Buben. Außerdem gibt es einen Upcycling-Workshop, bei dem die Kinder lernen, wie man etwas Gebrauchtes neu verwenden kann. Dafür sollen sie ein altes, helles T-Shirt mitbringen, das zerschnitten werden darf, und einen leeren, ausgespülten Tetrapak. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Abgesagt wird sie nur bei Gewitter oder Sturm. Die Kinder sollten wettergerechte, schmutztaugliche Kleidung und feste Schuhe tragen sowie eine kleine Brotzeit und Getränke dabeihaben. Die Anmeldung für die Waldrallye findet über die AZ statt.





Auf eine Waldrallye geht es heuer im Walderlebniszentrum (WEZ) in der Ziegelwies in Füssen. Das WEZ lädt dazu 15 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Metall-Libelle hinter dem Waldimbiss. Ende der Veranstaltung ist um 13 Uhr. Auf der Rallye warten verschiedene Quiz- und Spielestationen auf die Mädchen und Buben. Außerdem gibt es einen Upcycling-Workshop, bei dem die Kinder lernen, wie man etwas Gebrauchtes neu verwenden kann. Dafür sollen sie ein altes, helles T-Shirt mitbringen, das zerschnitten werden darf, und einen leeren, ausgespülten Tetrapak. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Abgesagt wird sie nur bei Gewitter oder Sturm. Die Kinder sollten wettergerechte, schmutztaugliche Kleidung und feste Schuhe tragen sowie eine kleine Brotzeit und Getränke dabeihaben. Die Anmeldung für die Waldrallye findet über die AZ statt. Mittwoch, 10. August: Mit dem Polizeiboot über den Forggensee

Tradition hat bei den Ferien mit der AZ längst die Fahrt mit dem Polizeiboot über den Forggensee. Auch heuer dürfen die Kinder von 10 bis circa 14 Uhr wieder in Rettungswesten schlüpfen und bei einer Streifenfahrt dabei sein. Dabei drehen die Bootsführer der Wasserschutzpolizei auch gerne mal rasante Extra-Kurven, bei denen es nur so spritzt. Die Teilenehmerzahl ist unbegrenzt. Wer mit dem Boot fahren will, sollte allerdings nicht jünger als sechs Jahre sein und schwimmen können. Nach der Fahrt gibt es eine kleine Stärkung. Voraussetzung für die Teilnahme ist außerdem, dass die Kinder die Haftungsausschlusserklärung, die auf dieser Seite abgedruckt ist, von den Eltern unterschreiben lassen und mitbringen. Es empfiehlt sich je nach Wetter, ein Wechsel-Shirt, Jacke und Sonnenschutz mitzubringen. Treffpunkt ist am Bootshafen in Dietringen.





Tradition hat bei den Ferien mit der AZ längst die Fahrt mit dem Polizeiboot über den Forggensee. Auch heuer dürfen die Kinder von 10 bis circa 14 Uhr wieder in Rettungswesten schlüpfen und bei einer Streifenfahrt dabei sein. Dabei drehen die Bootsführer der Wasserschutzpolizei auch gerne mal rasante Extra-Kurven, bei denen es nur so spritzt. Die Teilenehmerzahl ist unbegrenzt. Wer mit dem Boot fahren will, sollte allerdings nicht jünger als sechs Jahre sein und schwimmen können. Nach der Fahrt gibt es eine kleine Stärkung. Voraussetzung für die Teilnahme ist außerdem, dass die Kinder die Haftungsausschlusserklärung, die auf dieser Seite abgedruckt ist, von den Eltern unterschreiben lassen und mitbringen. Es empfiehlt sich je nach Wetter, ein Wechsel-Shirt, Jacke und Sonnenschutz mitzubringen. Treffpunkt ist am Bootshafen in Dietringen. Donnerstag, 11. August: Mit Magnus Peresson durchs Hohe Schloss

Endlich ist es wieder so weit: Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Beschränkungen führt Magnus Peresson die Ferienprogrammkinder heuer wieder durchs Hohe Schloss zu Füssen. Mit Taschenlampe und Abenteuerlust können sie das alte Gemäuer erkunden. Ob lange Stiege, Gefängnisturm, Prachträume im Schloss, Wehrgang oder Uhrenturm – zu allen Örtlichkeiten weiß Magnus Peresson spannende Geschichten. Vielleicht wird es auch ein wenig gruselig, wenn er seine Gäste mit in dunkle Gefängniszellen nimmt. Dafür sollen die Teilnehmer eine Taschenlampe mitbringen. Treffpunkt für diesen Ausflug in die Vergangenheit ist um 9.30 Uhr am Kriegerdenkmal neben der Pfarrkirche St. Mang. Ende der Veranstaltung ist gegen 12 Uhr. Auch Erwachsene dürfen mit. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt. Und wer will, kann mit Magnus Peresson anschließend noch in den Rittersaal und in die Gemäldegalerie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.





Endlich ist es wieder so weit: Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Beschränkungen führt Magnus Peresson die Ferienprogrammkinder heuer wieder durchs Hohe Schloss zu Füssen. Mit Taschenlampe und Abenteuerlust können sie das alte Gemäuer erkunden. Ob lange Stiege, Gefängnisturm, Prachträume im Schloss, Wehrgang oder Uhrenturm – zu allen Örtlichkeiten weiß Magnus Peresson spannende Geschichten. Vielleicht wird es auch ein wenig gruselig, wenn er seine Gäste mit in dunkle Gefängniszellen nimmt. Dafür sollen die Teilnehmer eine Taschenlampe mitbringen. Treffpunkt für diesen Ausflug in die Vergangenheit ist um 9.30 Uhr am Kriegerdenkmal neben der Pfarrkirche St. Mang. Ende der Veranstaltung ist gegen 12 Uhr. Auch Erwachsene dürfen mit. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt. Und wer will, kann mit Magnus Peresson anschließend noch in den Rittersaal und in die Gemäldegalerie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Freitag, 12. August: Fieseln mit dem ERC Lechbruck

Auch der ERC Lechbruck ist in diesem Jahr wieder bei den Ferien mit der AZ dabei. Der Eishockeyverein lädt 20 Kinder ins Lechparkstadion zum Fieseln ein. Dort können sich die Teilnehmer unter Anleitung der Flößer austoben. Außerdem wird gegrillt und es gibt Getränke. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren. Los geht es um 10 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 12.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist am Lechbrucker Eisstadion. Die Kinder sollten Sportkleidung und Sportschuhe tragen. Der Vormittag beim ERC findet auch bei schlechtem Wetter statt. Dann kann eventuell in die Turnhalle ausgewichen werden. Anmeldung bei der AZ.

Die Anmeldung und weitere Modalitäten

Die Anmeldung für das Ferienprogramm findet an drei Tagen statt und zwar Montag, 25. Juli, bis Mittwoch, 27. Juli, von 9 bis 17 Uhr unter 08362/5079-22. Die Unkostenbeiträge für den Bogenparcours, das Bernsteinschleifen und den Kinofilm sind am Veranstaltungstag vor Ort zu entrichten. Es gibt für alle Veranstaltungen eine Warteliste. Anhand ihrer rücken Kinder nach, die an den drei Anmeldetagen nicht direkt zum Zug gekommen sind. Werden Plätze frei, werden die Eltern telefonisch benachrichtigt. Sind darüber hinaus noch Plätze frei, geben wir das rechtzeitig in der Allgäuer Zeitung Füssen und über unsere Online-Kanäle bekannt.

Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eignes Risiko und in eigener Verantwortung der Eltern. Das müssen die Eltern anerkennen – oder sie dürfen ihr Kind nicht an den „Ferien mit der AZ“ teilnehmen lassen. Wer am 10. August bei der Fahrt mit dem Polizeiboot teilnehmen will, muss zur Veranstaltung die von den Eltern unterschriebene Haftungsausschlusserklärung in diesem Artikel mitbringen.

Wir weisen die Eltern zudem darauf hin, dass sie mit der Anmeldung damit einverstanden sind, dass möglicherweise ein Foto ihres Kindes in der Zeitung oder im Internet erscheint. Seit 2010 gilt die gesetzliche Regelung, dass Fotos von Kindern und Jugendlichen nur veröffentlicht werden dürfen, wenn die Erziehungsberechtigten damit einverstanden sind. Sollten Eltern damit nicht einverstanden sein, sollten sie ihr Kind nicht für die „Ferien mit der AZ“ anmelden.

Partner und Sponsoren

Das bunte Programm in die Tat umzusetzen, ist nur durch das Entgegenkommen und die Mitarbeit von Vereinen und Behörden, Privatpersonen und Firmen möglich. Sie alle unterstützen die Allgäuer Zeitung Füssen bei der Organisation des Ferienprogramms für Kinder. Folgenden Personen und Institutionen gilt deshalb der besondere Dank der Allgäuer Zeitung Füssen für das Ferienprogramm 2021: Alpenfilmtheater Füssen, Bayerischer Jagdverband Kreisgruppe Füssen, Bergwacht Füssen, ERC Lechbruck, Gemeinde und Tourist Info Lechbruck am See, Luftsportverein Füssen, Magnus Peresson, Museumsverein Seeg, Polizeiinspektion Füssen, Skiklub Nesselwang, Tegelbergbahn Schwangau und Walderlebniszentrum Füssen.

Lesen Sie auch Tag 4 des AZ-Ferienprogramms: Wo Dosen-Igel in Erdhöhlen und auf Thermoskannen sitzen