Ferienprogramm: Einblicke in die Gefängniszellen im Hohen Schloss in Füssen

12.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Hineinschauen, wo normalerweise kein Besucher Eintritt bekommt, das war am letzten Tag der Ferien mit der AZ und Heimatforscher Magnus Peresson im Hohen Schloss möglich. Schon am Treffpunkt – dem Kriegerdenkmal vor der St. Mang Kirche erfuhren die 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie sich auf einem Teil der Via Claudia Augusta befinden, die von der Adria über die Alpen bis zur Donau führte und damals „die römische Autobahn“ war, wie Peresson erklärte.

Hohes Schloss in Füssen: Mechanismus der Gefängnistüren erklärt

Vom Baumgarten, der früher eine Streuobstwiese war, hat man einen guten Blick auf den Gefängnisturm, der der höchste Punkt der Stadt sei, wie der Heimatkundler erklärt. Interessant wird es dann im Inneren des Turms, denn dort sind die Gefängniszellen noch erhalten. Peresson zeigt den Mechanismus der Türen, die den Wärtern Sicherheit boten und auch der Tagesablauf im Gefängnis war in einer Zelle zu nachzulesen: Den Gefangenen blieb sehr viel Zeit, über ihre Taten nachzudenken.

Ein spannender Moment für die Kinder: Magnus Peresson erläutert den Mechanismus der Gefängnistüre. Bild: Tanja Leiterer

Heimatforscher Magnus Peresson

Auf dem Weg zur ehemaligen Küche machte Peresson auf die Fassadengestaltung aufmerksam, die mit Illusionsmalerei eindrucksvoll gestaltet wurde. In der Küche angekommen, erklärte Peresson, wie dort vor langer Zeit für viele Menschen gekocht wurde. Es gab eine große Feuerstelle, von dieser Zeit stammt auch die Redewendung „einen Zahn zulegen“, denn von der Decke hingen Metallstreifen mit vielen Zacken in der Art eines Sägekamms über dem Feuer, daran waren die Töpfe befestigt. Hing der Topf hoch, war nicht so viel Hitze im Topf, legte man „einen Zahn zu“ hängte der Topf tiefer.