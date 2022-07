Festival Clavis gelingt im Füssener Kaisersaal erneut

Zum zweiten Mal lädt Natalia Panina den Klavier-Nachwuchs aus aller Welt ein und hat mit Problemen zu kämpfen. Nordamerikaner kommen lieber nicht nach Europa.

05.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Allen Widrigkeiten zum Trotz haben die Veranstalter des Klavierfestivals Clavis ein sehr positives Fazit gezogen. Zum zweiten Mal war der Kaisersaal des Barockklosters St. Mang in Füssen Schauplatz der internationalen Veranstaltung, die seit ihrer Gründung 2017 sowohl in St. Petersburg als auch in Bayern ausgetragen wird. 50 Talente aus aller Welt griffen im Kaisersaal als Teilnehmer des Wettbewerbs oder beim Konzert junger Talente in die Tasten des Steinway-Flügels – die jüngste davon war die gerade drei Jahre alte Lina Mai Larsen aus Hopfen am See.

Nachwuchs eine Bühne geben

Jungen Musizierenden eine Gelegenheit geben, sich auf der Bühne vorzustellen und Erfahrungen mit Auftritten vor großen Publikum zu machen – diese Vision von Festival-Gründerin und -direktorin Natalia Panina ging auch diesmal auf. Die 120 Zuhörerplätze waren immer gut besetzt und der Theater- und Kulturverein Füssen um Miriam Dunja und John Arthur Westerdoll, der erneut die Organisation übernahm, legte noch eins drauf: Für jeden Teilnehmer gab es als Sonderpreis die Zusage, sich bei einem weiteren Konzert solo oder gemeinsam mit anderen Künstlern dem Publikum vorstellen zu können. „Clavis ist eine super Möglichkeit, die nächste Stufe zu erreichen“, sagt Richard Balla, der seine Lebensgefährtin Panina bei der Organisation des Festivals unterstützt.

War es bereits im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie, die potenzielle Teilnehmer an der Anreise nach Füssen hinderte, kam in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine dazu: In St. Petersburg traf sich deshalb vor allem der russische Klavier-Nachwuchs, dem auch in diesem Jahr der Weg nach Füssen versperrt war. Aber auch aus den USA und Kanada sagten Teilnehmer ab, die sich in einer der fünf Online-Ausscheidungen eigentlich für das Finale qualifiziert hatten: „Einige hatten Angst, nach Europa zu kommen“, berichtet die gebürtige St. Petersburgerin Panina.

Hochbegabte aus der Ukraine

Dafür trat die ukrainische Fraktion in großer Stärke an: Schüler einer Einrichtung für Hochbegabte im ostukrainischen Charkiw, die mittlerweile in Bad Tölz eine Bleibe gefunden haben, waren am Klavier sowie mit Blasinstrumenten beim Konzert ebenso dabei wie ein Mädchen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, das in Augsburg Schutz vor den gegenwärtigen Gräueln in ihrem Heimatland gefunden hat. Auch Asien war bei der Veranstaltung in Füssen vertreten mit Teilnehmern aus Japan und China.

Einheimische im Konzert

Als einheimische Talente präsentierten sich beim Konzert neben der kleinen Lina aus Hopfen die Geschwister Beatrice und Niklas Hanauer sowie Lea Zahn aus Füssen. Künftig dürften es noch mehr einheimische Talente werden, die sich bei einem Konzert im Rahmen des Festivals Clavis vorstellen: Festivaldirektorin Panina kündigte an, im September als Klavierlehrerin bei der Sing- und Musikschule Füssen anzutreten. Sie würde sich freuen, wenn noch mehr Einheimische beim Klavierfestival mitmachen würden, sagt sie.

Lesen Sie auch

Veranstaltungen in Füssen Das ist an diesem Wochenende in und um Füssen geboten: Von Zeppelin-Musical bis Pflanzentauschbörse

Die Sing- und Musikschule hatte auch in diesem Jahr das Klavierfestival unterstützt, unter anderem, indem sie den Pianisten die Gelegenheit bot, sich in ihren Räumen einzuspielen. Auch für die Unterstützung der Stadt, die erneut den Kaisersaal für ihr Festival zur Verfügung stellte, ist Panina dankbar. Stolz ist sie zudem darauf, dass es ihr erneut gelungen ist, eine internationale Jury für den Wettbewerb zusammenzustellen: neben Michael Schneidt von der Musikhochschule München gehörten ihr der Italiener Marcus Vitolo und die Russin Anastasia Sobyanina an.

Auch im kommenden Jahr soll Füssen als einer der beiden Festivalorte wieder dabei sein, kündigte Panina an. Sie will ihre Veranstaltung hier fest etablieren.