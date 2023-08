Diese Künstler kommen im September zum Lechrauschen Festival

Mitte September wird in auf dem historischen Industriegelände das zweitägige Festival Lechrauschen gefeiert. Wer neben den „Fabriklar Allstars“ alles auftritt.

27.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Vor zwei Jahren hat zum ersten Mal ein Festival zur Förderung der lokalen Kunst- und Kulturszene in Füssen auf dem Areal des Magnus-Parks stattgefunden. Nach dem großen Erfolg des Festivals 2021 – 1200 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt – folgt nun in Kooperation mit der Kulturinitiative Füssen und den auf dem Areal ansässigen Kunst- und Kulturschaffenden die Wiederholung: In einem zweitägigen Festival am 16. und 17. September soll wieder allen Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, einen Einblick in die lokale Kulturszene und das spannende Schaffen auf dem Gelände der ehemaligen Hanfwerke zu erhalten.

Diese Künstler kommen zum Lechrauschen Festival 2023

Unter dem neuen Namen Lechrauschen bildet ein ambitioniertes, rein von lokalen Bands, Künstlerinnen und Künstlern getragenes musikalisches Programm das Herzstück des Festivals, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dabei sind unter anderem: Lyca, Daniel Avens & the Cascading Waters, Fabriklar Allstars, zu 2t, Philly the Kid, Shindow Jazz Quartett & Tiny Schmauch sowie der Hanfwerke Dub Club.

Zudem gibt es eine Open Stage, die zum Mitmachen einlädt, einen musikalischen Frühschoppen am Sonntag, Stände von auf dem Gelände ansässigen Gruppen, Initiativen und Künstlern, Yogaflow mit Lucie Beyer am Samstag sowie das Angebot junger Gastronomen aus Füssen und Umgebung. „So wollen wir gemeinsam die Vielfalt und Einzigartigkeit dieses Kulturareals live erfahrbar machen und ein Wochenende lang die lokale Kulturszene vor Ort feiern“, teilen die Veranstalter mit.

Vor zwei Jahren hat zum ersten Mal ein Festival zur Förderung der lokalen Kunst- und Kulturszene in Füssen auf dem Areal des Magnus Parks stattgefunden. Bild: Veranstalter

"Fabriklar Allstars" - eine zehnköpfige Band mit Überraschungspotenzial

Hier mehr Infos zu einigen der auftretenden Künstler. Ganz klar die passende Band für diesen Veranstaltungsort: „Fabriklar Allstars“. Denn „Fabriklar“ wurden in Füssen einst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hanfwerke genannt. Die „Fabriklar Allstars“ sind eine bis zu zehnköpfige Füssener Band, die sich den Genres Afrobeat, Soul und Funk verschrieben hat. Eine sehr bunte Band – mit Bläsern, Orgel, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Percussion und wechselnden Sängerinnen und Sängern. Sie gibt bei jedem Auftritt Gastmusikern, auch Überraschungsgästen die Bühne, was sie im Füssener Raum so zu einer Allstars Band macht. So kann es gut sein, dass bei einem „Fabriklar“-Auftritt auf einmal jemand die Bühne betritt, den man von einer anderen Band kennt, die am gleichen Abend performt.

The Cascading Waters und Lyca bringen Abwechslung auf die Bühne

Daniel Avens, der in Bars rund um seine Heimatstadt mit Folksongs begonnen hat, stößt noch immer oft auf Erstaunen. Denn niemand würde dem 27-Jährigen, der gerade sein Debütalbum veröffentlicht hat, eine solche Stimme zutrauen. Doch sobald er mit seiner Band The Cascading Waters die Bühne betritt, ist da dieser junge, kraftvolle Erzähler, der mit unverkennbarem Gesang als scharfer Beobachter, kompromissloser Kritiker von Ungleichheit und nostalgischer Romantiker in seine Gedankenwelt einlädt.

Die fünfköpfige Band „Lyca“, im April 2021 gegründet, konnte sich schnell als feste Größe in der lokalen Musikszene etablieren. Im Kern eine Rock Combo mit klarer Anlehnung an frühere Zeiten. Doch beim genaueren Hinhören entfaltet sich ein Potpourri an Stilen und Klängen. Markante Salsa und Cumbia Grooves treffen auf souligen Garagen & Psychedelic Rock in feinster 60’s Manier. Die stets rotierenden Rhythmen und kantigen Melodien schwellen dabei immer zu neuen Höhepunkten an, so dass man sich dem extatischen Sound live nur schwer widersetzen kann.

Quartett liefert Cool Jazz der 50er und 60er Jahre

Mit Bezügen und Erfahrungen von Wien bis Japan, Zürich bis Linz hat es die Musikerinnen und Musiker des Shindow-Jazz-Quartetts wieder in das Füssener Land verschlagen. Das Quartett verschreibt sich aus ästhetischer Überzeugung dem Cool Jazz der 50er und 60er Jahre, wie er von John Coltrane, Herbie Hancock und vor allem Miles Davis begründet wurde. Die klassische Jazz-Besetzung besteht in einem Klavier-Trio (Klavier, Bass und Schlagzeug) mit Trompete. Eine Besonderheit ist, dass für den Auftritt am Lechrauschen-Festival der bekannte Musiker Tiny Schmauch den Kontrabass übernehmen wird.

Shindow-Jazz-Quartetts Bild: Veranstalter

Yoga und Achtsamkeit mit Lucie Beyer

Mit von der Partie ist auch Lucie Beyer, Dozentin und Ausbilderin für Yoga und buddhistische Achtsamkeits-Meditation. Mit ihrer offenen Art liegt es ihr am Herzen, einen vertrauensvollen Raum für Weiterentwicklung und Lernerfahrung zu schaffen. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten und Leichtigkeit und Frieden in sich zu finden.

Lucie Beyer Bild: Veranstalter

Der Eintritt ist frei, wer das Projekt aber unterstützen möchte, kann vor Ort spenden oder schon vorneweg: Auf das Konto der Kulturinitiative Füssen bei der Sparkasse Allgäu (IBAN: DE56 7335 0000 0516 1534 42, BIC: BYLADEM1ALG), Verwendungszweck: „Lechrauschen“.