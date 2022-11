Weihnachtszeit und Jahreswechsel: Das Musical-Programm im Festspielhaus Neuschwanstein

Ein vielfältiges Musical-Programm im Festspielhaus Neuschwanstein steht in den nächsten Wochen an. "Die Päpstin" führt als Musical durch den Jahreswechsel.

Seit über 20 Jahren steht das Festspielhaus Füssen am Forgensee. Neben dem Dauerbrenner Ludwig² stehen auf dem Programm Musicals wie Die Päpstin, Zeppelin, Hundertwasser oder Die Schöne und das Biest. Die Musicals werden dabei überwiegend in Blöcken aufgeführt, so pausiert das Stück um den Märchenkönig in der Zeit um Weihnachten 2022. Ralph Siegels Musical Zeppelin wird steht ab März 2023 wieder auf dem Programm.

König-Ludwig-Musical Ludwig² pausiert zu Weihnachten 2022

Seit 2005 wird das Musical, welches unter anderem von Konstantin Wecker komponiert wurde, in Füssen aufgeführt. In drei Stunden wird das Leben des bayerischen Märchenkönigs in zwei Akten im Festspielhaus Neuschwanstein direkt am Forggensee inszeniert. Von Mitte November bis Ende Januar sind noch Aufführungen. Rund um die Weihnachtszeit pausieren die Vorstellungen.

Termine für dei Aufführungen vom König-Ludwig-Musical Ludwig² in Füssen:

12.11.22 - 19.30 Uhr

13.11.22 - 15 Uhr

02.12.22 - 19.30 Uhr

03.12.22 - 19.30 Uhr

04.12.22 - 15 Uhr

08.12.22 - 19 Uhr

11.12.22 - 15 Uhr

15.12.22 - 19 Uhr

05.01.23 - 19 Uhr

06.01.23 - 19.30 Uhr

07.01.23 - 19.30 Uhr

08.01.23 - 15 Uhr

13.01.23 - 19.30 Uhr

14.01.23 - 19.30 Uhr

21.01.23 - 19.30 Uhr

22.01.23 - 15 Uhr

Die Schöne und das Biest - Handlungsort ist ein deutsches Dorf

Im Gegensatz zur Disney-Adaption von La Belle et la Bête spielt Martin Doepkes Interpretation des Märchens in einem Dorf mitten in Deutschland versetzt. Uraufführung war 1994 in Köln. Im Festspielhaus Füssen wird an folgenden Terminen das zweistündige Musical aufgeführt:

12.11.22 - 14 Uhr

03.12.22 - 14 Uhr

10.12.22 - 14 Uhr

06.01.22 - 14 Uhr

07.01.22 - 14 Uhr

14.01.22 - 14 Uhr

21.01.22 - 14 Uhr

Kempten - Big Box Allgäu - BBA - „Die Schöne und das Biest“ – ist eine zeitlos schöne Fabel über die Kraft der Liebe. Es ist die Geschichte der schönen Bella, die sich aus Zuneigung zu ihrem Vater in ein verwunschenes Schloss begibt. Dieses gehört dem schrecklichen Biest, einem Prinzen, der wegen seiner Selbstsucht verzaubert wurde und nur durch wahre Liebe von seinem Schicksal erlöst werden kann. Während sich Bella trotz ihrer Angst zunächst mit den ebenso verwunschenen Schlossbewohnern anfreun Bild: Ralf Lienert

Programm im Festspielhaus Neuschwanstein: Hundertwasser - Das Musical

Das Musical stellt das Leben und Wirken von Friedenreich Hundertwasser dar. Rolf Rettenberg bringt damit den einmaligen Maler und Architekten zusammen mit dessen Sinn für Natur- und Umweltschutz auf eine Bühne. Begleitet wird das Stück visuell durch Aquarelle von Hundertwassers Tochter, Heidi Trimmel. Das Stück feierte erst kürzlich Premiere in Füssen - und das Publikum war begeistert.

04.11.22 - 19.30 Uhr

05.11.22 - 19.30 Uhr

06.11.22 15 Uhr

Musical über Friedensreich Hundertwasser feiert Premiere Musical über Friedensreich Hundertwasser feiert Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Die Hauptrolle besetzt Felix Martin. Bild: Benedikt Siegert

Die Päpstin - Durchs Buch auf die Bühne

Das es eine Päpstin gegeben haben soll, hat Donna W. Cross zu ihrem gleichnamigen Buch inspiriert. Nach dem Erfolg und auch der Verfilmung, kam der Legendenstoff auf die Musicalbühne. Dabei wird eine Neuinszenierung durch den Theaterdirektor Benjamin Sahler gezeigt. Die Aufführungen starten kurz vor Weihnachten und laufen bis Neujahr.

23.12.22 - 19.30 Uhr

26.12.22 - 19 Uhr

27.12.22 - 19 Uhr

28.12.22 - 19 Uhr

29.12.22 - 19 Uhr

30.12.22 - 19 Uhr

31.12.22 - 20 Uhr

01.01.23 - 16 Uhr

Das erfolgreiche Musical "Die Päpstin" in Füssen im Festspielhaus. Bild: Ralf Lienert

Zeppelin - Ein Musical über den Erfinder der Luftschiffe von Ralph Siegel

Einst gab es majestätische Herrscher der Lüfte: Die Luftschiffe. Das Musical dreht sich dabei um den Erfinder der Luftschiffe, Graf Zeppelin, und auch die letzte Fahrt der Hindenburg. Die Geschichte wird in zwei Akten erzählt. Die Weltpremiere fand bereits im Festspielhaus Füssen im Oktober 2021 statt. Dabei gab es sogar ein echtes Zeppelin über Füssen als Überraschung. Die erste Aufführung im neuen Jahr ist am 10. März 2023.

10.03.23 - 14 Uhr

11.03.23 - 14 Uhr

11.03.23 - 19 Uhr

17.03.23 - 19.30 Uhr

18.03.23 - 14 Uhr

weitere Termine finden Sie auf der Seite des Festspielhauses