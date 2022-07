Festspielhaus Füssen: Der König als Graf – und mit Gänsehaut

Von 2005 bis 2007 stand Marc Gremm in Ludwig2 auf der Bühne. Nun singt er im „Zeppelin“ die Titelrolle. Für einen Musical-Vergleich ist er damit der Richtige.

Wenn sich der sterbende Graf Zeppelin im Rollstuhl noch einmal aufrafft und mit dem herzergreifenden Lied „Ich hab gelebt“ seine Lebensbilanz zieht, ist Gänsehaut angesagt. Nicht nur im Publikum. Von einem „Meisterwerk“ des Komponisten Ralph Siegel, das ihn besonders ergriffen habe, spricht auch Musicalstar Marc Gremm. Nun stimmt er es selber an: In der Rolle des Luftschiff-Erfinders ist er auf die Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein zurückgekehrt, auf der er von 2005 bis 2007 in Ludwig2 als Märchenkönig zu erleben war. „Das war eine unvergessliche Zeit“, sagt Gremm. Für ihn aber eigentlich auch ein „subjektiv abgeschlossenes Erlebnis“.

Im Festpielhaus lieben gelernt

Dass Gremm und seine Partnerin Janet Marie Chvatal in Füssen verwurzelt blieben, wo sie sich einst als Musical-König und -Kaiserin lieben gelernt hatten, ist auch für Theaterleiter Benjamin Sahler ein Glücksfall. „Janet hat uns beim Zeppelin sehr unterstützt“, unterstreicht er die enge Beziehung des Festspielhauses zu dem singenden Paar, das nach seiner Zeit in Ludwig2 unter anderem mit den Königsgalas und dem Bootsmusical „Der Schwanenprinz“ vor Ort präsent blieb. So konnte Sahler auch auf Gremms Unterstützung bauen, als das Corona-Virus Umbesetzungen nötig machte. Der König wurde zum Grafen – und zum richtigen Ansprechpartner für einen Vergleich der beiden Eigenproduktionen des Füssener Festspielhauses und ihrer Protagonisten.

Zwei verspottete Visionäre

„Beide sind Visionäre und Erfinder, mussten mit Geldnot kämpfen und wurden verspottet“, erinnert Gremm an Kaiser Wilhelm, der Zeppelin „Narr vom Bodensee“ nannte. Beide Musicals werden so zu klassischen Heldenreisen. Allerdings hat Zeppelin im Gegensatz zu Ludwig noch erlebt, wie er zu einem Volkshelden wurde. Auch Kriegsszenen gibt es in beiden Musicals: Der Pazifist Ludwig II. kann das Morden und Sterben nicht verhindern, das seinen jüngeren Bruder Otto um den Verstand bringt, während Graf Zeppelin als Beobachter im amerikanischen Bürgerkrieg die Sinnlosigkeit des Dahinschlachtens hautnah erlebt. Mit dem Krieg in der Ukraine sorgt diese Szene nun für eine tagesaktuelle Parallele – und weitere Gänsehaut.

Ein Darsteller für den 17- bis 79-Jährigen

Dass Zeppelin deutlich älter wurde als der Märchenkönig bedeutet für dessen Darsteller eine besondere Herausforderung: Er muss ihn im Alter von 17 bis 79 Jahre verkörpern. „Toll, wenn man diese Bandbreite darstellen darf“, sagt Gremm. Dass in der ersten Spielzeit noch zwei verschiedene Darsteller den jüngeren und den älteren Luftfahrt-Pionier gaben, sei für das Publikum schwer nachvollziehbar gewesen. Durch die Parallelhandlung über den letzten Flug des Zeppelins „Hindenburg“, in die USA, wo er in Flammen aufging, steht der Hauptdarsteller unterdessen nicht die gesamten 180 Minuten der Aufführung im Scheinwerferlicht. „Sehr gut gelöst“ findet Gremm die Parallelhandlung, mit der Autor Hans Dieter Schreeb und Komponist Ralph Siegel eine weitere, zudem sehr unterhaltsame Ebene einbauten.

Texte, die unter die Haut gehen

Großen Respekt hat Gremm für Siegel nicht nur für dessen kompositorische Leistung bei seinem Lebens- und Meisterwerk. Die eingängigen Melodien führt er dazu an, oder auch einmal eine vorgezogene Sechzehntel-Note, um einen Text verständlicher zu machen. Auch die Songtexte seien gelungen: „Es sind ehrliche, authentische Texte, die unter die Haut gehen.“ Zusammen mit der opulenten Inszenierung entstehe ein großartiger Theaterabend sagt Gremm, der bis zum Ende der laufenden zweiten Spielzeit an 16 der 54 Aufführungen mitgewirkt haben wird. Darunter die drei an diesem Wochenende: am Samstag um 14.30 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr. Die zweite Zeppelin-Spielzeit dauert insgesamt noch bis zum 24. Juli.

Dritte Spielzeit folgt im kommenden Jahr

Es wird nicht die letzte sein, versichert Theaterleiter und Regisseur Sahler. Nachdem die bisherigen Vorstellungen im Schnitt 700 Besucher anzogen, obwohl davon einige unter der Woche stattfanden, plant das Festspielhaus bereits eine dritte „Zeppelin“-Spielzeit. Allerdings müssen sich Interessierte dafür bis zum Frühjahr und Sommer kommenden Jahres gedulden. Bis dahin steht im Festspielhaus unter anderem die Premiere einer weiteren Eigenproduktion an. Rolf Rettberg, Autor von Ludwig2, feiert darin Leben und Wirken des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser.