Viele Kinder bei Casting für "Zeppelin - das Musical" im Festspielhaus Neuschwanstein

Das Festspielhaus Neuschwanstein ruft zum Kindercasting – und viele junge Talente präsentieren sich. Academy-Leiterin: „Die Auswahl fällt einem schwer.“

Neue Darsteller für die Rolle des Prinzen Ludwig – liebevoll Wiggerl gerufen – dringend gesucht! Wer will im Festspielhaus Neuschwanstein ab 19. Mai den Jimmy in Ralph Siegels „Zeppelin – das Musical“ spielen? Wo sind unter 1,55 Meter große Mädchen, die in einer munteren Darstellergruppe das Publikum begeistern können?

Für die Aufführungen im Programm des Musicaltheaters am Forggensee tauchen in der Besetzungsliste Namen auf, die im Kulturbetrieb noch keiner kennt. So hat „Zeppelin“ vier Kinder-Darsteller unter Vertrag, wobei der Jugendschutz als verbindliche Regel gilt.

Kindern geht es um Spaß und Spiel

Die zehn- oder elfjährigen Schulkinder in ihren historischen Kostümen könnten die Stars von morgen sein. Der Weg dahin ist ziemlich weit. Doch das muss die Kristina oder den Gabriel, die in Begleitung von Erwachsenen zum Festspielhaus als mögliche Darsteller gekommen sind, eigentlich nicht interessieren. Ihnen geht’s um Spaß und Spiel, wie sie und andere kleine Bewerber begeistert erzählen.

Den Profis zeigen, dass sie gut singen und super tanzen können, wollen alle Casting-Teilnehmer, die bei der Treppe am Bühnenaufgang warten, bis sie offiziell begrüßt werden. Gleich danach wird sich ihnen die Glastür öffnen, hinter der sich an der Pforte alle beteiligten Profis handschriftlich in die ausliegende Anwesenheitsliste für den Musicalabend eintragen.

Kein Leistungsdruck an der Ludwigs Musical Academy

„Kiki, schau, da kommen noch mehr Leute“, ruft Lenka Obermann ihrer ins Handy tippenden Tochter Kristina zu. Die zwölfjährige Realschülerin und ihre Mutter waren die Ersten, die sich hier eingefunden hatten. Kiki gehört zu den Kindern, die an der Ludwigs Musical Academy ab sieben Jahren willkommen sind, um Spaß zu haben. „Wir sind keine Kaderschmiede, es gibt keinen Leistungsdruck“, stellt die Leitung in ihrem Flyer die noch junge Einrichtung für „Theaterbegeisterte und -neugierige“ vor. Was dort in den Fächern Schauspiel, Tanz und Gesang einstudiert wird, dürfen die „Kids“ ausdrucksstark öffentlich zeigen. „Ich war schon bei drei Auftritten dabei“, sagt Kiki voller Stolz.

Casting-Leiterin Stefanie Gröning begrüßt sie und die anderen Eltern und künftigen Kinderdarsteller am Eingang. Bild: Werner Hacker

Sie will im Musical „Zeppelin“, das die Wiederaufnahme im kommenden Mai erlebt, sehr gern dabei sein und gibt zu: „Ich bin vorm Casting schon ein wenig nervös“. Demgegenüber fast abgeklärt wirkt Gabriel Kotsevki, der sich für seine nächste Rolle bewirbt: den kleinen Prinzen. Der elfjährige Füssener meint: „Ja, da rechne ich mir Chancen aus.“ Bei einem früheren Casting konnte er Ralph Siegel, den Komponisten des „Zeppelin“-Musicals mit seiner Ausstrahlung persönlich begeistern. „Für ihn habe ich extra die Rolle des Jimmy geschrieben“, berichtete Siegel im Gespräch mit unserer Zeitung nach dem fulminanten Konzert „Absolute! Musical and Pop“. Für Gabriel geht es demnächst im Ensemble des Musicals „Die Päpstin“ sogar ins Deutsche Theater München.

Viele Kinder mit Erfahrung

Erfahrungen aus Gruppenszenen auf der Freilichtbühne in Altusried bringt Lia Bihler zum Füssener Casting mit. Die zehnjährige Emilie Eilber aus Rückholz wiederum hat immerhin, wie sie schüchtern erzählt, bei Weihnachtsaufführungen mitmachen dürfen. Demnächst ist auch sie auf der großen Festspielhausbühne zu sehen und will weiter die am Haus angesiedelte Academy besuchen. (Lesen Sie auch: Ralph Siegel wirbt mit neuem Lied "Nie wieder Krieg" für den Frieden)

Zufrieden mit Ergebnis

Academy-Leiterin Stefanie Gröning, die das Casting geleitet hat, zieht auf unsere Nachfrage hin Bilanz: „Ja, ich bin sehr zufrieden. Es waren tolle Kinder dabei. Die Auswahl fällt einem schwer. Generell dürfen alle Kinder, die da waren, im Ensemble mitwirken. Bei manchen Kindern hat man gemerkt, dass noch etwas Mut und Erfahrung fehlen, um eine der Hauptrollen zu verkörpern. Für sie könnte es voraussichtlich dann im nächsten Jahr klappen, wenn sie jetzt Erfahrung im Ensemble sammeln.“ Ein weiteres Casting finde daher nicht statt.

