Zu Ludwigs' Geburtstag gibt es im Festspielhaus eine Königsaudienz für Kinder

Am Donnerstagnachmittag durften Kinder mit dem Darsteller Eike Rücker-Klapper posieren. Unser Bild zeigt in der ersten Reihe von links: Pia Rabus (9), Sara (8) und Tim Ronshausen (10), Romy Hüttel (6). In der zweiten Reihe: Maya Rabus (9), Lena-Sophie (5) und Leonhard Zeitz (10).