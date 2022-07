Festspielhaus in Füssen: Weihnachtsklänge als Live-Stream

Wer es weihnachtlich mag, kann sich am Sonntagabend über die Plattform YouTube ein Konzert im Festspielhaus Füssen ansehen. 90-minütige Show ist geplant.

27.07.2022 | Stand: 10:49 Uhr

Das Festspielhaus Neuschwanstein bietet am Sonntag, 13. Dezember, ab 17 Uhr „Weihnachten im Festspielhaus“ als Live-Stream bei YouTube. Nachdem die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verlängert wurden, können in diesem Jahr keine Veranstaltungen, Musicals und Shows zur Weihnachtszeit im Festspielhaus stattfinden. Deshalb geht es nun ins Internet. „Unter dem Motto ,Weihnachten im Festspielhaus’ werden ausgewählte Künstler unserer Produktionen in einem etwa 90-minütigen Programm digital in die Wohnzimmer der Zuschauer und Fans unserer Produktionen kommen“, sagt Lukas Gerber, der den Stream mitorganisiert hat.

Bekannte Künstler sind mit dabei

Das Programm wird die Zuschauer in weihnachtliche Stimmung versetzen, aber auch den einen oder anderen Song aus den Musicalproduktionen enthalten. Als Künstler mit dabei sind Christopher Brose, Kristin Backes, Stefanie Gröning und Daniel Mladenov, die man auch aus der Reihe der Sommerkonzerte des Best of Formates des Festspielhauses kennt. Weitere Überraschungen sind angekündigt.

„Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir in dieser schwierigen Zeit auch für unsere Fans und Zuschauer da sind und die Musik in die Herzen der Zuschauer in deren Wohnzimmer tragen“, sagt Theaterdirektor Benjamin Sahler. „Das ist unser Geschenk zu Weihnachten an unser Publikum.“ Wer das Festspielhaus darüber hinaus in dieser schweren Zeit unterstützen will, kann dies über einen Spendenlink auf der offiziellen Homepage tun.