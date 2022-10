Dieser Achtjährige spielt den jungen König Ludwig im Musical

Der achtjährige Hannes Adam spielt beim „Ludwig Musical“ die Rolle des jungen Königs. Im Interview verrät seine Mutter, wieso er schon so jung auf der Bühne stehen darf.

18.10.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Als kleiner bayerischer Prinz Ludwig im Boot über den künstlichen See auf der Bühne im Festspielhaus Neuschwanstein zu fahren, ist seine persönlich liebste Szene im Musical „Ludwig2“: Der Grundschüler Hannes Adam, der im Sommer acht Jahre alt geworden ist, schlüpft gern in die Rolle des Wiggerl und überzeugt als Füssener Nachwuchstalent auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein. Seine Mutter Stefanie Adam erklärt im Interview auch, wie Kinder überhaupt zu der Möglichkeit kommen, eine solche Rolle für sich zu gewinnen.

Frau Adam, das Festspielhaus-Management achtet auf den Jugendschutz. Die unterschiedlichen Darsteller der Kinderrollen werden betreut. Wie oft steht Ihr Sohn auf der Bühne?

Stefanie Adam: Hannes darf derzeit im Monat ein bis zwei Aufführungen spielen.

Übt er noch andere Aktivitäten in seiner Freizeit nach der Schule aus?

Adam: Seine Hobbys sind neben dem Musical vor allem Fußball. Er trainiert und spielt seit seinem fünften Lebensjahr beim FC Füssen, was ihm sehr viel Spaß macht. Ansonsten macht er alles, was andere Kinder auch gerne machen: sich mit Freunden treffen, spielen, lesen.

Achtjähriger spielt jungen König Ludwig im Füssener Musical - So kam er zu der Rolle

Lesen Sie auch

Königs-Musical Maria Meßner: Von der Sophie zur Sisi im Festspielhaus Füssen

Wie kam er zu dieser wunderbaren Rolle als Wiggerl im Musicaltheater?

Adam: Durch ein Casting, welches im März im Festspielhaus stattfand. Nachdem wir die Ausschreibung zum Casting erhalten haben, wollte er es gerne probieren und wurde danach von der Castingleitung für die Rolle ausgewählt.

Manche Eltern mit Kindern im Alter von Hannes schauen ausschließlich auf die Schule und darauf, dass es ihr Kind durch gute Noten aufs Gymnasium oder zumindest die Realschule schafft. Warum darf Hannes auf der Bühne sein Talent zeigen? Das nimmt doch viel Zeit in Anspruch, die fürs Lernen vielleicht fehlt.

Adam: Hannes darf Theater spielen, weil es ihm wahnsinnig viel Spaß macht. Er nahm im Sommer 2021 an einem Schnuppertag der Musical-Academy am Festspielhaus teil. Das hat ihm so gut gefallen, dass er seit September 2021 regelmäßig einmal in der Woche die Musical-Academy besucht. Uns als Eltern freut das natürlich sehr, denn gerade die Teilnahme an der Academy stärkt nicht nur den Teamgeist und das Selbstbewusstsein – die Kinder können hier ihre Kreativität in Gesang, Tanz und Schauspiel ausdrücken, werden von den Dozenten perfekt gefördert und haben die Möglichkeit, ihr Können auf der großen Bühne zu zeigen.

Armin Stromereder (links) zählt zur Gruppe der Statisten und war auch schon in Ralf Siegels „Zeppelin – das Musical“ dabei. Mit Hannes Adam spielt ein weiterer talentierter Schüler aus der Region im Ludwig-Musical von Ralf Rettberg den Wiggerl. Bild: Werner Hacker

Lesen Sie auch: Feiern in Dirndl und Lederhosn: Andreas Gabalier tritt beim Königswinkel open Air 2023 auf