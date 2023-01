Stromausfall im Füssener Festspielhaus: Ludwig-Show fällt für 500 Zuschauer ins Wasser

Für etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauer gab es am Freitagabend keine Vorstellung des Musicals Ludwig 2. Das müssen Ticketinhaber beachten.

Keine Show im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Eine Vorstellung des Musicals Ludwig 2 ist am Freitagabend abgesagt worden. Etwa 500 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden nach Hause geschickt. Der Intendant des Festspielhauses, Benjamin Sahler, berichtet am Freitagabend von Problemen bei der Energieversorung. Diese habe bereits bei der Nachmittagsvorstellung von "Die Schöne und das Beast" Probleme bereitet, konnte aber über das Notstromaggregat und nach einer kurzen Unterbrechung aufgefangen werden. Allerdings ging das für die geplante Abendvorstellung nicht mehr, berichtet Sahler.

Festspielhaus Neuschwanstein: Was soll man tun, wenn man Tickets hat?

Die Vorstellungen am Samstag (Die Schöne und das Beast sowie am Abend Ludwig 2) ist das Problem aber behoben. Das betrifft ebenfalls die Vorstellungen für Sonntag (15 Uhr, König Ludwig 2). Weil noch genügend Kapazitäten für diese Vorstellung frei sind, sollen Besucherinnen und Besucher diese Shows mit ihren Tickets besuchen, erläutert Sahler. Wer erst an einer späteren Vorstellung im Januar wieder Zeit hat, kann auch eine spätere Vorstellung nutzen. "Wer von weiter weg kommt und ein Besuch nicht mehr möglich ist, kann das Ticket selbstverständlich zurückgeben", sagt Sahler.

Stromausfall im Festspielhaus: Ursache noch unklar

Was genau den Stromausfall ausgelöst hat, ist bisher noch unklar. Noch sei nicht sicher, ob es ein Problem des Festspielhauses oder des Energieversorgers sei. Man sei an dem Thema aber dran.