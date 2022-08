Tabaluga-Musical am Festspielhaus nimmt mit auf eine märchenhafte Reise

Die Musical-Reise des kleinen Drachen Tabaluga fesselt das Publikum im ausverkauften Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Viel Beifall für den Theaterabend.

16.08.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Es ist eine alte Weisheit: Am besten lernen wir durch das Sammeln von Erfahrungen. Gerne und zuweilen begeistert begleiteten die Kinder und Erwachsenen den kleinen Tabaluga in einer geschickten Inszenierung bei seiner märchenhaften Reise mit interessanten Begegnungen im ausverkauften Festspielhaus Neuschwanstein. Als dekorativer Hintergrund für die spannungsgeladene Geschichte des aufgeweckten Drachenkindes, das wie alle anderen Darsteller liebevoll kostümiert war, genügten wenig Bühnenelemente, bedacht gewählte Bildeinblendungen und Lichteffekte. Die geräumige Bühne bot genügend Platz für die lebendigen Tanzchoreographien, die das Geschehen immer wieder auflockerten.

Tabaluga am Festspeilhaus Füssen: Die Songs gehen ins Ohr

Es störte den Fluss des Spieles nicht, wenn sich der Sprecher oder Sänger mit seiner fundierten Baritonstimme ins Geschehen hineinstellte, und die ins Ohr gehenden bekannten Songs von Peter Maffay und Rolf Zuchowski anstimmte.

Erstaunlich ruhig war es bei der Vielzahl der Kinder im Saal. Mit entsprechender Neugier begleiteten sie offensichtlich Tabaluga, der von seinem Vater Tyrion auf die Reise geschickt wurde. Sie lernten dabei den Mond nicht nur als leuchtendes Gestirn, sondern als Uhr der Welt kennen. Nicht bedrohlich, sondern freundlich begegnet der Riese Grycolos dem Drachen. Die belebende Phantasie entwickelt ihre Kraft, wenn der Baum des Lebens sein Lied anstimmt. Sie passen nicht ganz zusammen, der feuerspeiende Drache und der Feuersalamander, aber sie respektieren sich und gehen nicht als Feinde auseinander. Einen lockeren Spruch hört Tabaluga in der Kaulquappenschule: „Werde Frosch, aber sei kein Frosch.“

Vernünftig, wer ist das schon?

Der gefährliche Storch Arafron begleitet Tabaluga, beobachtet mit ihm eine Gruppe Delfine. Wie herrlich, sie genießen das Leben und erfreuen sich! Am Schluss kommt Tabaluga ans Meer und trifft die weise Nessaja, eine Schildkrötendame. Ihr Spruch lautet: „Erwachsen, was heißt das schon, vernünftig, wer ist das schon.“ Viel Beifall bekam der belebende Theaterabend, der sich auch hin und wieder im Zuschauerraum abspielte, und die Kinder mit gezielten Impulsen aktivierte (siehe auch "Starke Resonanz: 2023 sogar fünf Open-Airs in Füssen geplant").