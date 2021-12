Festspielhaus Neuschwanstein: „Wir sind da, wir spielen!“

Das Festspielhaus Neuschwanstein geht optimistisch in den Neustart am Wochenende und in die Weihnachtstage. Wie es die Kapazitätsbeschränkung auf 25 Prozent übersteht.

10.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Nach dem Ostallgäuer Corona-Lockdown und der vorübergehenden Absage aller Veranstaltungen geht das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen nun optimistisch in den Neustart. „Jetzt spielen wir wieder und gehen auch davon aus, dass es so bleibt“, antwortete Theaterleiter Benjamin Sahler auf eine Anfrage unserer Redaktion. Durch die Wirtschaftlichkeitshilfe der Bundesregierung halte man einen eingeschränkten Spielbetrieb durch, auch falls die Regelungen verlängert werden sollten, die derzeit die Besucherzahlen auf ein Viertel der vollen Kapazität beschränken. „Solange es keinen Lockdown gibt, spielen wir, auch mit 25 Prozent Auslastung, der derzeit erlaubten Grenze“, sagt Sahler: „Für uns ist es extrem wichtig, zu sagen, wir sind da, wir spielen!“