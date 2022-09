Festumzug vor Pfrontener Viehscheid so groß wie noch nie

Festumzug läutet das Viehscheid-Wochenende in Pfronten ein. Tagsdarauf werden mehr als 400 Tiere zum Scheidplatz getrieben. Im Festzelt ist einiges geboten.

06.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mit 1440 Teilnehmern fällt der traditionelle Festumzug am Freitag, am Vorabend der großen Pfrontener Viehscheid so groß aus wie noch nie. Das teilt Pfronten Tourismus mit. Vom Start um 19 Uhr am Bahnhof Pfronten-Ried führt der Umzug über Birkenweg, Allgäuer und Tiroler Straße bis zum Alpenhotel Krone und dann zurück zum großen Festzelt.

In Pfronten keine Startschwierigkeiten nach Coronapause

Nach der zweijährigen Corona-Pause zeigten sich bei Festen oder Sportevents häufig Startschwierigkeiten – nicht so beim Festumzug zum Unterhaltungsabend beim Auftakt der Pfrontener Viehscheid. Nachdem die Teilnehmerzahl seit 2015 (1195) kontinuierlich stieg wird dieser Aufwärtstrend nach der Corona-Pause ungebrochen fortgesetzt. Die teilnehmenden Gruppen zeichnen ein buntes Bild des Kultur- und Vereinslebens in Pfronten und der Region: Trachtenvereine, Musikkapellen, Turn- und Sportvereine, die Bergwacht, Feuerwehren aus den Pfrontener Ortsteilen oder auch ein Gebirgsaufklärungsbataillon der Allgäu Kaserne und viele mehr sind vertreten. Zudem sind eine Festkutsche und ein Planwagen mit Ehrengästen und Politikern aus dem Ort sowie dem Bayerischen Landtag vertreten und auch das Engelbräu-Festgespann fehlt nicht. Im Festzelt startet mit dem Eintreffen des Umzugs gegen 20.30 Uhr ein Unterhaltungsabend mit Alphornbläsern, den Pfrontener Trachtenvereinen und der Live-Band „Grenzwertig-Böhmisch“.

Mehr als 400 Schumpen kehren in Pfronten aus den Bergen zurück

Den Höhepunkt des Wochenendes bildet dann am Samstag, 10. September, die große Viehscheid mit Krämermarkt. Gegen 9 Uhr trifft zunächst das Vieh aus dem Achtal am Scheidplatz an, eine Stunde später folgt das Vieh aus dem Vilstal. Insgesamt kehren mehr als 400 Schumpen aus der Sommerfrische zurück in ihre Bauernhöfe.

Gegen 14 Uhr beginnt im Festzelt die Ehrung der Alphirten für ihren Einsatz im zu Ende gehenden Alpsommer geehrt. Und ab 19:30 Uhr wird im Festzelt ausgelassen gefeiert. Bei freiem Eintritt sorgt „JWB Joe´s Wiesn Band“ für gute Stimmung. (mar)

Tickets zum Unterhaltungsabend am Freitag gibt es im Vorverkauf für sieben Euro unter www.pfronten.de/veranstaltungen. An der Abendkasse kosten sie acht Euro. Am Samstag ist der Eintritt ins Festzelt frei.

