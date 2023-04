81-Jährige mit Demenz wird nach Feueralarm in Pfronten angezeigt

Eine demenzkranke Frau hat Freitagnacht für einen Feuerwehreinsatz in Pfronten gesorgt. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist einem Pfleger zu verdanken.

22.04.2023 | Stand: 10:52 Uhr

Ein Feuerwehreinsatz in Pfronten hat zu einer Anzeige für eine demenzkranke Frau geführt: In der Nacht vom Freitag wurde in einem Ärztehaus in Pfronten der Feuer-Alarm ausgelöst, berichtet die Polizei. Eine demenzkranke Frau hatte gegen 22 Uhr mit einem Feuerzeug ihre Bettdecke angezündet, woraufhin sich starker Rauch entwickelte.

Pfleger löscht den Brand auf der Pflegestation

Ein Pfleger schritt ein, löschte das Feuer mit Wasser und konnte so einen größeren Brand verhindern. Der Sachschaden liegt in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die 81-jährige Frau erwartet nun eine Strafanzeige.

