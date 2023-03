Feuer und frischer Wind bei Füssener Festival „Vielsaitig“

Unter dem neuen Künstlerischen Leiter Julian Steckel und dem Motto „con brio“ erwartet das Publikum Schwungvolles. Beim Verein steht kommendes Jahr ein Umbruch an.

19.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Steht „con brio“ in den Noten, soll das Stück mit Schwung und Feuer vorgetragen werden. Steht „con brio“ als Motto über einem Kammermusik-Festival darf das Publikum temperamentvolle Darbietungen erwarten. Zumal, wenn die Altersangabe des Künstlerischen Leiters erst seit kurzem mit einer „4“ beginnt, wie bei Julian Steckel. Jugendlichen Elan erhofft sich also das Füssener Kulturamt für das diesjährige Festival „Vielsaitig“ vom 30. August bis zum 9. September. „Aus Leichtigkeit und Einfachheit entsteht eine energische Kraft mit großer Wirkung“ charakterisiert es die Auftritte des „charismatischen Cellisten Steckel“. Zudem liegt die Festivalleitung damit nach einem Intermezzo unter dem Pianisten Matthias Kirschnereit wieder in den Händen eines Streichmusikers, passend zu Füssen als Wiege des europäischen Geigenbaus.

