Am Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen verfingen sich Tauben in den Lüftungslöchern unterhalb eines Daches und starben. Was jetzt an dem Gebäude geändert wird.

03.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Es scheint eine Todesfalle für Tauben gewesen zu sein: Das markante städtische Gebäude am Kaiser-Maximilian-Platz, in dem sich Füssen Tourismus und Marketing, die Sing- und Musikschule sowie die Volkshochschule eingemietet haben. Dort verfingen sich Tauben bei den Lüftungslöchern unterhalb des Daches und starben. Die Feuerwehr entfernte die Tiere.