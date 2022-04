Feuerwehr Nesselang gut aufgestellt und ohne Nachwuchssorgen

Brandbekämpfer berichten im Marktgemeinderat über ihre Ausrüstung und Struktur. Kommandant verweist auf Bürgerpflichten.

„Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass man seine Gesundheit für die Allgemeinheit einsetzt“, sagte Bürgermeister Pirmin Joas und bedankte sich für die Einsätze der Feuerwehr Nesselwang beim Kommandanten Markus Schmid. Dieser hatte zuvor in einen kurzen Vortrag dem Marktgemeinderat die Aufgaben und die Struktur der örtlichen Feuerwehr vorgestellt.

Kein Verein

Die Nesselwanger Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde und kein Verein, betonte Schmid. Sie besteht aus drei Zügen mit fünf Außengruppen in den Weilern und ist mit insgesamt drei Frauen und 107 Männern besetzt. Ihr Einsatzgebiet ist relativ großräumig und umfasst primär Nesselwang, die A7 bis Oy und Füssen sowie die Bahnstrecke von Oy bis Pfronten, erklärte Schmid. Die Feuerwehr ist an 365 Tagen rund um die Uhr einsatzbereit und die technische Ausstattung mit vier Einsatzfahrzeugen, einem Verkehrssicherungsanhänger und vier Tragkraftspritzenanhängern gut. Die Aufgabengebiete der Feuerwehr sind vielfältig – löschen, bergen, schützen, retten –, wobei die Rettung von Menschenleben immer Vorrang habe, sagte Schmid.

Kostenpflichtige Einsätze

Neben der kostenfreien Hilfeleistung bei Bränden und der Personenrettung gibt es auch diverse kostenpflichtige Arbeitseinsätze der Feuerwehr. Der Kommandant erinnerte auch an bestehende Bürgerpflichten, zum Beispiel die Pflicht zur Meldung von Bränden oder die Pflicht zur Installation von Rauchmeldern als Brandvorsorge. Die Organisation funktioniere gut und die Ausrückzeit von fünf Minuten könne in der Regel eingehalten werden, erklärte Schmid. Er bedankte sich bei den Nesselwanger Arbeitgebern, die die Feuerwehrleute problemlos für die Einsätze freistellen.

"Es geht nur gemeinsam"

Was die personelle Situation und insbesondere den Nachwuchs anbetrifft, meinte Schmid: „Da bin ich völlig entspannt. Was oben wegen der Altersgrenze von 65 Jahren wegbricht, kommt unten nach.“ Im Moment habe man 13 bis 14 junge Leute in der Ausbildung, so dass die Nachwuchssituation gesichert ist. Er lobte und bedankte sich abschließend für die sehr gute Zusammenarbeit aller Feuerwehrleute auf allen Ebenen sowie für die hohe Einsatzbereitschaft und die erfolgreiche Arbeit: „Es geht nur gemeinsam und da möchte ich mich bei allen Kameraden bedanken.“

